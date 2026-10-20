Phú Thọ: Triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Phú Thọ thành lập 12 tổ công tác, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân và tổ chức thu nhận mẫu ADN đúng đối tượng, quy trình chuyên môn.

Công an tỉnh Phú Thọ thành lập 12 tổ công tác, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân và tổ chức thu nhận mẫu ADN đúng đối tượng, quy trình chuyên môn.

Đối tượng thu nhận trong đợt này là thân nhân thuộc họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được danh tính gồm: mẹ đẻ liệt sĩ, bà ngoại; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ và con của chị gái, em gái liệt sĩ.

Các điểm thu nhận được bố trí tại trụ sở Đảng ủy, UBND cấp xã và những địa điểm phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ tham gia.

Đối với trường hợp người cao tuổi, sức yếu hoặc không thể đi lại, lực lượng công an sẽ tổ chức thu nhận mẫu ADN tại nhà, bảo đảm quá trình thực hiện chu đáo, thuận tiện.

Việc tổ chức thu nhận được triển khai đồng bộ, gắn với công tác tuyên truyền, rà soát và xác minh thông tin, nhằm bảo đảm mẫu ADN được thu thập chính xác, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng cơ sở dữ liệu.

Tổ công tác về tận gia đình thân nhân liệt sĩ để lấy mẫu ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, đáp ứng mong đợi của thân nhân và gia đình.

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, làm căn cứ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thông qua đợt thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, đáp ứng mong đợi của thân nhân và gia đình.