Phú Thọ triển khai kế hoạch điều chỉnh địa giới hành chính với thành phố Hà Nội

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Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ không đơn thuần là thay đổi ranh giới quản lý mà còn nhằm tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực giáp ranh. Đây là bước đi phù hợp với yêu cầu tăng cường liên kết vùng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn mới.

Chủ trương này đã được hai địa phương nghiên cứu, trao đổi qua nhiều cuộc làm việc từ tháng 6/2026, với sự tham gia của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan. Ngày 4/10/2026, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 5486-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị đồng ý chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 2.

Theo phương án được thống nhất về chủ trương, tổng diện tích dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm. Trong đó, xã Thịnh Minh có 2.171,15 ha, xã Lương Sơn có 742,32 ha và phường Kỳ Sơn có 1.092,91 ha. Phương án đồng thời liên quan đến khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân của thành phố Hà Nội.

Việc điều chỉnh được đặt trong định hướng xây dựng và phát triển Thủ đô theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị. Khi không gian phát triển được tổ chức hợp lý, Vườn quốc gia Ba Vì và vùng phụ cận sẽ có thêm điều kiện để quản lý thống nhất, kết hợp bảo tồn thiên nhiên với phát triển du lịch, dịch vụ, hạ tầng và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả của chủ trương phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong quản lý và đời sống Nhân dân.

Đáng chú ý, ngày 21/10/2026, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương. Việc lấy ý kiến được triển khai tại 148 xã, phường, gồm 133 xã và 15 phường, chứ không chỉ giới hạn ở ba địa phương có diện tích dự kiến điều chỉnh. Đây là phạm vi lấy ý kiến đối với Đề án cấp tỉnh, không có nghĩa toàn bộ 148 xã, phường sẽ chuyển về Hà Nội.

Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến hết ngày 24/10/2026, các tổ lấy ý kiến trực tiếp phát, thu phiếu tại từng hộ gia đình, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan. Kết quả được tổng hợp, trình HĐND cấp xã xem xét trước khi Sở Nội vụ tổng hợp toàn tỉnh, dự kiến hoàn thành ngày 27/10. Đặc biệt, chỉ khi có từ 50% tổng số hộ gia đình thuộc phạm vi lấy ý kiến trở lên tán thành, Đề án mới tiếp tục được hoàn thiện để trình HĐND tỉnh xem xét theo quy định.

Song song với việc lấy ý kiến Nhân dân, Hà Nội và Phú Thọ phối hợp rà soát diện tích đất đai, dân số, tài sản công, công trình hạ tầng và các dự án liên quan; đồng thời chuẩn bị phương án bàn giao, tiếp nhận, bảo đảm an sinh xã hội, dịch vụ thiết yếu cùng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Có thể thấy, việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ là chủ trương có ý nghĩa đối với sự phát triển lâu dài của hai địa phương và Vùng Thủ đô. Thực hiện đúng quy định pháp luật, tôn trọng ý kiến Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội là những điều kiện quan trọng để chủ trương đi vào cuộc sống. Điều cốt lõi không chỉ là mở rộng không gian hành chính mà phải quản lý tốt hơn, phát huy hiệu quả nguồn lực, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.