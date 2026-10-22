Phú Thọ triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ triển khai đợt 2 lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. (Ảnh: CTV)

Tại xã Thanh Ba, lực lượng chức năng đã thu nhận 139 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc 9 xã, phường, gồm: Thanh Ba, Quảng Yên, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh, Hoàng Cương và các phường Âu Cơ, Phong Châu, Phú Thọ. Quá trình triển khai được thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm đúng đối tượng, quy trình và yêu cầu chuyên môn.

Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục cần thiết. Đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn, lực lượng Công an bố trí tổ công tác đến tận nhà thu nhận mẫu, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình tham gia.

Tại xã Thanh Sơn, Công an xã tiếp tục được lựa chọn là điểm đặt trạm thu mẫu số 3, phục vụ thân nhân liệt sĩ trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập (cũ).

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đến nhà thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: CTV)

Trong đợt này, đơn vị phối hợp, hỗ trợ thu nhận thêm 8 mẫu ADN, nâng tổng số trường hợp thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ thu nhận trên địa bàn lên 100 mẫu. Đồng thời, đơn vị thu nhận mẫu ADN của 12 thân nhân các liệt sĩ thuộc địa bàn khác nhưng có đăng ký thường trú tại xã Thanh Sơn.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phục vụ đối chiếu quan hệ huyết thống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân cùng các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ góp phần bổ sung dữ liệu khoa học phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ, mà còn gửi gắm niềm hy vọng của các gia đình trên hành trình tìm lại người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua hoạt động thiết thực này, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ nhân dân, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Trước đó, trong đợt 1, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành lấy mẫu đối với 4.694 phần mộ, đạt 100% kế hoạch và sớm 11 tháng. Trong số này, lực lượng chức năng lấy được 3.999 mẫu; 695 mộ không lấy được mẫu. Tỉnh đã bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội 4.002 mẫu để phục vụ giám định ADN, trong đó có thêm 3 mẫu từ các mộ liệt sĩ mới quy tập.