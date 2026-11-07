Phú Thọ triển khai đặt tên đường, đánh số nhà trên toàn tỉnh

Phú Thọ yêu cầu hoàn thành đặt tên đường, đánh số nhà trước tháng 7/2027. (Ảnh minh họa: Thành Dân)

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 430/KH-UBND về triển khai đặt tên, số hiệu đường bộ, đánh số nhà, định danh địa điểm và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm xác định lộ trình, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ đặt tên, số hiệu đường bộ; đánh số, gắn biển số nhà, công trình xây dựng và kết nối địa chỉ số nhà với cơ sở dữ liệu đất đai. Qua đó, tỉnh hướng tới xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm theo Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 cùng các cơ sở dữ liệu có liên quan.

Theo kế hoạch, đối với công tác đặt tên, số hiệu đường bộ, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát hiện trạng các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đề xuất đặt tên, số hiệu đường bộ với cấp có thẩm quyền; phân loại các tuyến đường thuộc khu vực đô thị trong địa giới hành chính được giao quản lý.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát các tuyến đường trong phạm vi dự án để thực hiện việc đặt tên, đổi tên đường, phố theo quy định. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 31/3/2027.

Về công tác đánh số, gắn biển số nhà và công trình xây dựng, tại những khu vực đã có tên đường, số hiệu đường bộ, UBND cấp xã tiến hành rà soát, lập phương án đánh số nhà, gắn biển số nhà, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện sau khi phương án được phê duyệt.

Việc cấp chứng nhận số nhà cho tổ chức, cá nhân được triển khai tại các khu vực đã có số nhà hiện hữu để xử lý những tồn tại; các khu vực chưa được đánh số nhà và nhà, công trình thuộc phạm vi các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đối với những khu vực chưa có tên đường, số hiệu đường bộ, UBND cấp xã phải tổ chức đặt tên, số hiệu đường bộ, lập kế hoạch, phương án đánh số nhà và gắn biển số nhà theo quy định. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 30/6/2027; các nhiệm vụ tiếp theo được thực hiện khi phát sinh biến động.

Song song với việc đặt tên đường và đánh số nhà, tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về số nhà gắn với địa điểm, thửa đất. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn cách ghi biểu mẫu thu thập thông tin gắn với trường địa chỉ thửa đất, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

UBND cấp xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xác nhận dữ liệu số nhà kèm căn cứ pháp lý, cung cấp, đối khớp và cập nhật theo lô vào cơ sở dữ liệu đất đai. Việc xác nhận, cung cấp số nhà được thực hiện song song với công tác đặt tên đường, đánh số nhà, hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Công tác cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai phải hoàn thành trước ngày 30/9/2027.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu đặt tên, số hiệu đường xã, đường đô thị; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt tên, đổi tên đường đô thị, công trình công cộng, hoàn thành trước ngày 31/3/2027; hướng dẫn việc đánh số, gắn biển số nhà và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng, quản lý, cập nhật ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trong cùng thời hạn.

UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, rà soát các tuyến đường, đề xuất đặt tên, số hiệu đường bộ và lập phương án đánh số nhà; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân khi thay đổi số nhà, địa chỉ. Các địa phương chịu trách nhiệm xác nhận, cung cấp và cập nhật dữ liệu số nhà, bảo đảm chính xác, đầy đủ; hoàn thành đối soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu trước ngày 30/6/2027 và cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/9/2027. Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chia sẻ dữ liệu số nhà, địa chỉ và đất đai để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.