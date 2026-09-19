Phú Thọ triển khai công tác chuẩn bị Gameshow “Sắc màu Sao vuông”

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2, Trưởng Ban tổ chức Gameshow Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Gameshow “Sắc màu Sao vuông” được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ với sự tham gia của 4 đội chơi đến từ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Sơn La.

Chương trình gồm 4 phần thi: Chào hỏi, “Sao vuông thông thái”, “Sao vuông khỏe” và “Sao vuông tài năng”, kết hợp các hoạt động giao lưu với khán giả.

Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ, quốc phòng và quân sự; phản ánh kết quả công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Gameshow tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị chương trình cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội xây dựng nội dung, kịch bản và triển khai các nhiệm vụ phục vụ tổ chức chương trình.

Các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh tích cực phối hợp, thống nhất phương án thiết kế sân khấu, trang trí, tuyên truyền, huy động lực lượng tham gia; đồng thời xác định tiến độ thi công, lịch luyện tập, tổng duyệt và ghi hình.

Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kế hoạch triển khai Game show tại hội nghị.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được ghi hình chính thức vào tối 29/9/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Đội tuyển đại diện tỉnh Phú Thọ tham gia tranh tài mang tên “Lạc Hồng”. Dự kiến, khoảng 1.000 người sẽ tham gia cổ vũ, góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình. Cùng với công tác chuẩn bị về nội dung và cơ sở vật chất, Công an tỉnh đã triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong suốt quá trình tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, trao đổi, thống nhất những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, phương án tổ chức và các điều kiện phục vụ chương trình, bảo đảm các khâu chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Công - Phó Cục trưởng Cục dân quân tư vệ, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu Ban tổ chức Gameshow tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Quân khu 2, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và các đơn vị liên quan rà soát toàn diện công tác chuẩn bị; kịp thời tiếp thu, điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của ban tổ chức.

Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, sân khấu, hậu cần, y tế và bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng phương án cụ thể cho từng nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí nhấn mạnh, tổ chức Gameshow “Sắc màu Sao vuông” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Vì vậy, từng lực lượng được giao nhiệm vụ cần phát huy tinh thần chủ động, khẩn trương hoàn thành các phần việc theo đúng tiến độ; tổ chức luyện tập, tổng duyệt nghiêm túc, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Toàn cảnh hội nghị.