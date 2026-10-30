Phú Thọ: Triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô an toàn

Ngày 30/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn" và tập huấn công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh đến 148 Công an xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị.

Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, việc triển khai chiến dịch phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Phó giám đốc Hoàng Nguyễn Phi Khanh yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông phát huy vai trò thường trực, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; Công an các xã, phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan báo chí để đưa hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đến đông đảo nhân dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh về triển khai Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tập huấn kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phương pháp tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hành các kỹ năng lái xe an toàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào 11 tình huống giao thông cơ bản, kỹ năng quan sát, chuyển hướng, nhường đường, vượt xe, phanh an toàn, nhận diện điểm mù và xử lý các tình huống nguy hiểm.

Trong chương trình tập huấn, đội ngũ báo cáo viên cơ sở được trang bị kiến thức pháp luật, phương pháp tuyên truyền và hướng dẫn thực hành các kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn thông qua những tình huống giao thông thực tế.

Kết thúc tập huấn, học viên được kiểm tra, đánh giá kiến thức bằng hình thức quét mã QR và thực hành kỹ năng lái xe trên sa hình.