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Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Nghị định số 269/2026/NĐ-CP; đồng thời phục hồi, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. Qua đó, góp phần giữ gìn không gian văn hóa, làng bản truyền thống gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững; tôn vinh và phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa nòng cốt, kế cận và tiềm năng tại cộng đồng.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Phú Thọ xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 269/2026/NĐ-CP; rà soát cơ chế, chính sách và tham mưu mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tỉnh sẽ tổ chức rà soát, thống kê và phê duyệt danh mục văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một; danh mục không gian văn hóa, làng, bản, buôn truyền thống cần bảo tồn. Đồng thời, xác định, phê duyệt danh sách chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận; phát triển chủ thể văn hóa tiềm năng thông qua việc xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục và khu dân cư.

Một trong những nhiệm vụ được chú trọng là bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững. Tỉnh cũng triển khai hỗ trợ các dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thi hành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP được xác định là nhiệm vụ cần triển khai nhằm bảo đảm hiệu quả thực hiện kế hoạch.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu việc triển khai Nghị định phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa.

Đặc biệt, các hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống phải bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn và đặc trưng văn hóa; không làm sai lệch các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như phương thức thực hành cơ bản của cộng đồng.

Kế hoạch nhấn mạnh yêu cầu lấy cộng đồng các dân tộc thiểu số làm chủ thể, trung tâm của hoạt động bảo tồn và phát triển văn hóa; bảo đảm sự tham gia thực chất và quyền thụ hưởng của cộng đồng. Đây là cơ sở quan trọng để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống đương đại./.