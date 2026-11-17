Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12 - 15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 15 - 18°C. Từ ngày 18 - 19/11, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét, mưa dông, lốc, sét, mưa đá, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe Nhân dân và hoạt động sản xuất, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại Văn bản số 63/BCĐ-BNNMT ngày 16/11/2026.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về không khí lạnh, rét, mưa dông, lốc, sét, mưa đá, nhất là trong các ngày 18 - 19/11; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng, tránh. Không chủ quan trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ ấm, bảo vệ sức khỏe, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh nền, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; chủ động hỗ trợ các trường hợp cần thiết. Rà soát khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa dông, lốc, sét, mưa đá; hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn khi có dông, sét; chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng thiết bị sưởi ấm an toàn; tuyệt đối không đốt than, củi để sưởi trong phòng kín, phòng ngủ không thông thoáng nhằm phòng ngừa ngộ độc khí CO, cháy, nổ; bảo đảm an toàn trong sử dụng điện và nguồn nhiệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi; củng cố, che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, bảo đảm nước uống, vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; chủ động điều chỉnh sản xuất nông nghiệp phù hợp diễn biến thời tiết. Đồng thời, theo dõi tình hình mưa dông, lốc, sét, mưa đá; hướng dẫn bảo vệ sản xuất, công trình thủy lợi và chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong điều kiện thời tiết rét; hướng dẫn phòng, chống các bệnh thường gặp khi trời lạnh, ngộ độc khí do sưởi ấm; chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư để kịp thời xử lý các trường hợp cần thiết.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai biện pháp giữ ấm, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh; theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp, nhất là tại các địa bàn miền núi; phối hợp với phụ huynh trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo không khí lạnh, rét, mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho cơ quan, đơn vị, địa phương để chủ động chỉ đạo, tổ chức ứng phó.

Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai biện pháp ứng phó; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra. Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, chủ động nắm tình hình và kịp thời báo cáo khi xảy ra sự cố, thiệt hại do thiên tai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường) theo quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).