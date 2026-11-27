Đây là tấm lòng của những người con Phật đất Tổ, cùng chung tay để bà con chuẩn bị đón năm mới đủ đầy hơn.

Trao những phần quà yêu thương đến bà con khó khăn

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Nguyên Đạo, Trưởng ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Sư cô Thích Giác Hiền, Ni chúng chùa Linh Sơn (xã Vĩnh Thành); ông Bùi Văn Huấn, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh; bà Bùi Thị Hòa Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn; cùng các Phật tử chùa Linh Sơn, đại diện các gia đình nhận quà.

Theo đó, được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, 100 phần quà bao gồm chăn ấm, giày dép, nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, sữa tươi, nước mắm, muối, bánh kẹo,…) đã được trao đến tận tay các hộ gia đình nghèo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người khuyết tật trên địa bàn xã Cao Sơn.

Tổng trị giá của chương trình gần 100 triệu đồng. Đây là hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa thiết thực; thể hiện tinh thần từ bi, sẻ chia và truyền thống tương thân tương ái của Phật giáo.

Tấm lòng của những người con Phật đất Tổ, cùng chung tay chăm lo cho bà con khó khăn

Thay mặt Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Phú Thọ, Thượng tọa Thích Nguyên Đạo gửi lời thăm hỏi đến các cấp lãnh đạo địa phương, đồng thời chúc bà con nhân dân xã Cao Sơn luôn mạnh khỏe, bình an. Hướng đến năm mới 2027, trên tinh thần cứu khổ ban vui của đạo Phật, Ban Tổ chức đã chuẩn bị những phần quà gửi gắm tình cảm và sự sẻ chia đến các hoàn cảnh khó khăn; mong bà con có thêm niềm vui, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tọa cũng khuyến tấn bà con thường xuyên niệm Phật, thực hành những việc thiện lành trong đời sống hằng ngày, nuôi dưỡng tâm an vui, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Niềm vui trao và nhận

Đại diện chính quyền địa phương, bà Bùi Thị Hòa Bình bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, sẻ chia của Phật giáo tỉnh Phú Thọ cùng các đơn vị, nhà hảo tâm dành cho nhân dân địa phương.

Bà mong muốn những duyên lành sẽ tiếp tục được gieo trồng tại xã Cao Sơn; góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt nhọc nhằn, thêm hơi ấm để vượt qua những ngày đông giá rét. Đồng thời, bà gửi lời chúc sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất tới chư tôn đức, quý Phật tử cùng các mạnh thường quân đã dành tình cảm cho bà con nơi đây.

Đời sống của bà con tại xã Cao Sơn còn nhiều khó khăn

Với sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống của một bộ phận người dân xã Cao Sơn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong bối cảnh đó, những phần quà được trao đi không chỉ góp phần sẻ chia gánh nặng cuộc sống, mang đến hơi ấm cho bà con trong những ngày đông giá rét mà còn lan tỏa tinh thần phụng sự chúng sinh của người con Phật; qua đó tiếp tục vun bồi những duyên lành, kết nối yêu thương và mang hơi ấm đạo tình đến với cộng đồng.