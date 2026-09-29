Phú Thọ: Trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự và phụ trách các ban chuyên môn

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng T.Ư; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Thượng tọa Thích Thanh Lâm đồng Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Phó Ban Trị sự GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Về phía lãnh đạo có ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ; Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Phú Thọ); cùng đại diện các cơ quan ban ngành tỉnh, xã Phù Ninh.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm nhấn mạnh, Hội nghị công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự và trao quyết định phụ trách các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, khẳng định trách nhiệm của tập thể Ban Trị sự cũng như từng thành viên trong nhiệm kỳ mới.

Trên nền tảng những thành tựu của Phật giáo tỉnh Phú Thọ qua các thời kỳ, đặc biệt sau quá trình hợp nhất tổ chức Giáo hội Phật giáo của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới xác định tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tăng cường phối hợp giữa các ban chuyên môn, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt hoạt động Phật sự; đồng thời, chú trọng đào tạo thế hệ kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Giáo hội với chính quyền, Mặt trận và nhân dân.

GHPGVN tỉnh Phú Thọ có 2 vị giáo phẩm Chứng minh, 89 thành viên Ban Trị sự, trong đó có 35 vị Thường trực

Theo quyết định của Hội đồng Trị sự về việc chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ 2026- 2031, GHPGVN tỉnh Phú Thọ có 2 vị giáo phẩm Chứng minh, 89 thành viên Ban Trị sự, trong đó có 35 vị Thường trực.

Hội nghị cũng trao quyết định phụ trách các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ, gồm: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, Kiểm soát và Pháp chế, Văn hóa và Nghi lễ, Phật giáo Quốc tế, Ban Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội, Phân ban Ni giới, phụ trách Thông tin - Truyền thông (trực thuộc Văn phòng),...

Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng T.Ư trao quyết định

Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời chủ động triển khai các hoạt động Phật sự sau đại hội. Ông nhấn mạnh vai trò của Giáo hội trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vận động Tăng Ni, Phật tử chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Việt Hưng phát biểu

Trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Việt Hưng đề nghị Ban Trị sự tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo thống nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh các hoạt động hoằng pháp, giáo dục Tăng Ni và hướng dẫn Phật tử; đồng thời phát huy giá trị nhân văn của Phật giáo, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành Phật sự. Ông khẳng định Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các bàn ngành, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện để Ban Trị sự, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử tỉnh Phú Thọ hoạt động tôn giáo đúng Hiến chương Giáo hội và quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ tại hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tán dương những kết quả Phật sự mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã triển khai sau khi hợp nhất 3 tỉnh theo địa giới hành chính. Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành; sớm triển khai Nghị quyết Đại hội đến các tự viện, Tăng Ni, Phật tử; đồng thời, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu Phật sự nhiệm kỳ 2026-2031.

Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng đề nghị Ban Trị sự tiếp tục đẩy mạnh công tác từ thiện, an sinh xã hội, quan tâm các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, Tết; đồng hành cùng chính quyền trong công tác tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng thời, Giáo hội cần phối hợp với chính quyền giữ gìn an ninh trật tự tại các cơ sở tự viện, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Hội nghị bế mạc với phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Thanh Lâm.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Trao quyết định nhân sự đến các ban chuyên môn thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ