Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông YB Datuk James bin Ratib - Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo bang Sabah, Malaysia.

Về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Quân - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam; ông Nguyễn Thế Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ DTT, Phó Trưởng Ban tổ chức Vòng chung kết quốc tế AIROC 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại lễ trao giải.

Với chủ đề “Synapse City - Thành phố kết nối thông minh 2050”, AIROC 2026 đặt ra cho học sinh bài toán vận dụng khoa học, công nghệ vào xây dựng tương lai thông minh, xanh, an toàn và bền vững.

Cuộc thi hướng đến mô hình Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý), yêu cầu thí sinh kết hợp kỹ năng lắp ráp, lập trình, điều khiển robot với khả năng sử dụng cảm biến nhận biết môi trường, vận dụng thuật toán ra quyết định và kết nối thiết bị thông qua công nghệ IoT.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao quà lưu niệm tặng các quốc gia tham dự vòng chung kết.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương tặng các đơn vị đồng hành cùng cuộc thi.

Vòng chung kết quốc tế có 5 bảng thi, gồm 4 bảng Regular theo nhóm tuổi và trình độ: Explorer (6 - 9 tuổi), Creator (9-12 tuổi), Innovator (11-15 tuổi), Master (15-18 tuổi) và bảng Mở - Open Category (13 - 20 tuổi).

Ở các bảng Regular, thí sinh điều khiển robot thực hiện nhiệm vụ trên sa bàn; hai bảng Innovator và Master có thêm thử thách phân tích dữ liệu. Bảng Mở dành cho các đội thi theo hình thức dự án, trực tiếp trình bày và vận hành giải pháp robot trước Hội đồng Giám khảo quốc tế.

Bà Bạch Tố Trinh - Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT và ông Lim Soon Seong - Giám đốc Vận hành Pythaverse trao cờ cho ông YB Datuk James bin Ratib với sự chứng kiến của Ban tổ chức.

Cuộc thi thu hút 510 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, trong đó có 322 thí sinh Việt Nam. Phú Thọ không chỉ là địa phương đăng cai mà còn có lực lượng học sinh tham gia đông đảo với 15 đội, 45 thí sinh đến từ 5 trường: THCS Thanh Miếu, THCS Thượng Long, THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Chuyên Vĩnh Phúc và THPT Công nghiệp.

Ban tổ chức trao giải Vô địch cho đội tuyển THPT Chuyên Hùng Vương - tỉnh Phú Thọ.

Ban tổ chức trao giải Vô địch cho đội tuyển đến từ Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc diện mạo thế giới, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quán triệt tinh thần đó, tỉnh Phú Thọ đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh giáo dục STEM, phát triển năng lực số và khơi dậy tư duy sáng tạo ngay từ bậc phổ thông.

Việc đăng cai tổ chức vòng chung kết quốc tế AIROC 2026 là hoạt động thiết thực cụ thể hóa định hướng này, đồng thời thể hiện khát vọng mở rộng không gian học tập, sáng tạo và hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội tuyển đoạt giải Á quân 1.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tuyển đoạt giải Á quân 2.

Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của các thí sinh. Đồng chí mong muốn các em tiếp tục phát huy tinh thần “Lập trình để tư duy”, nuôi dưỡng trí tò mò, dám đặt câu hỏi, thử nghiệm, không ngại thất bại và kiên trì theo đuổi những ý tưởng sáng tạo. Các học sinh không chỉ học cách sử dụng công nghệ hôm nay mà còn sáng tạo ra công nghệ của ngày mai, góp phần giải quyết những vấn đề của cuộc sống.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 20 giải thưởng, gồm 5 giải Vô địch, 5 giải Á quân 1 và 10 giải Á quân 2 cho các đội xuất sắc ở 5 bảng thi. Danh hiệu Vô địch thuộc về 5 đội, trong đó có 4 đội Việt Nam đến từ Trường THPT Thực hành Sư phạm (Trường Đại học Cần Thơ), Trường Tiểu học Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) và một đội đến từ Malaysia. Trong đó, Trường Tiểu học Bình Thủy có 2 đội giành giải vô địch.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải cấp độ Distinction.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải cấp độ Excellence.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng trao tặng Kỷ niệm chương AIROC International 2026 nhằm ghi nhận, tri ân các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và nhà tài trợ đã đồng hành, góp phần vào thành công của cuộc thi; đồng thời trao kỷ niệm chương tri ân các thành viên Hội đồng Giám khảo quốc tế và Ban Trọng tài. Ban tổ chức thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai AIROC 2027 cho bang Sabah, Malaysia.

Vòng chung kết quốc tế Cuộc thi AIROC 2026 khép lại với nhiều ấn tượng sâu sắc với bạn bè trong nước và quốc tế.