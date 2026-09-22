Phú Thọ: Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 20,3 nghìn tỷ đồng

Phú Thọ: tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 20,3 nghìn tỷ đồng. Ảnh: NHCSXH

Hiện có khoảng 290 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn, chiếm khoảng 30% số hộ dân trên địa bàn. Dư nợ bình quân đạt trên 70 triệu đồng/hộ, góp phần bổ sung nguồn lực để các hộ vay đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh doanh và mở rộng sinh kế.

Đáng chú ý, cùng với tăng trưởng quy mô tín dụng, các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ nợ quá hạn hiện ở mức 0,04%/tổng dư nợ - là cơ sở quan trọng để Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp tục duy trì, mở rộng nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.

Để đưa nguồn vốn đến gần với người dân, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn, toàn tỉnh duy trì mạng lưới 479 điểm giao dịch tại các xã, 8.067 Tổ tiết kiệm và vay vốn, cùng sự phối hợp của 148 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã.

Theo lãnh đạo NHCSXH tỉnh, tại các điểm giao dịch, danh mục chính sách tín dụng được công khai, minh bạch; việc gửi tiết kiệm, thu nợ, giải ngân được thực hiện thuận tiện, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại.

Các Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng vốn và thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Qua đó, hoạt động tín dụng chính sách được triển khai sát cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ tài chính.

Đối với các Tổ tiết kiệm và vay vốn, bên cạnh thực hiện bình xét, kết nối và phối hợp quản lý vốn, hoạt động của tổ còn góp phần hỗ trợ người vay trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận các mô hình phù hợp trong quá trình sử dụng vốn. Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở cũng tích cực đồng hành với người dân trong việc nắm bắt nhu cầu, định hướng phát triển sinh kế, hỗ trợ người dân có thêm thông tin để lựa chọn phương án sử dụng vốn phù hợp với điều kiện gia đình và thực tế địa phương.

Từ nguồn vốn chính sách đã giúp cho nhiều người dân vùng cao Phú Thọ có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất. Ảnh: N.Lộc

Trong hành trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế địa phương, nguồn lực tài chính chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở thành “đòn bẩy” để người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên.

Với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tín dụng chính sách vì thế không đơn thuần là một kênh hỗ trợ vốn, mà đang trở thành điểm tựa quan trọng để khơi dậy nội lực, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho từng gia đình, từng bản làng.

Khi nguồn vốn được trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu và sử dụng hiệu quả sẽ trở thành động lực để người dân đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước giảm nghèo bền vững.

Theo NHCSXH Việt Nam, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2026, đó là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện, thuận tiện, phù hợp với đối tượng khách hàng NHCSXH là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, thông qua đó đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm khả năng thanh toán trên toàn hệ thống.