Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng 80 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh; Nguyễn Mạnh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đông đảo hội viên, tình nguyện viên.

Ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Lê Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Sau hợp nhất ba tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ trở thành một tổ chức có quy mô lớn với hơn 200 nghìn hội viên và hơn 23 nghìn tình nguyện viên. Bình quân mỗi năm, các cấp Hội trợ giúp hơn 250 nghìn lượt người với tổng giá trị hoạt động nhân đạo nhiều tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh chúc mừng Hội Chữ thập đỏ tỉnh. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Các chương trình “Tháng Nhân đạo”, “Tết Nhân ái”, “Nhà Chữ thập đỏ”, ngân hàng máu sống được duy trì, góp phần chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc chủ động kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, đưa nguồn lực hỗ trợ đến với người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Vinh danh các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp tiêu biểu cho công tác nhân đạo. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Đồng chí biểu dương những người người hiến máu tình nguyện và mong muốn mỗi cá nhân tiếp tục vận động người thân, đồng nghiệp và cộng đồng tham gia hiến máu, các đơn vị duy trì các đợt hiến máu thường xuyên, an toàn, xây dựng lực lượng tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu để bảo đảm nguồn máu cấp cứu, điều trị.

Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 36 cá nhân. Ban tổ chức vinh danh 30 doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp tiêu biểu cho công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Nhân dịp này, 80 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026 được tôn vinh. Trong số đó, 49 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 31 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tặng Danh hiệu Tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức khởi động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, gắn với ngày 23/11, kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng góp sức bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng.