Tiết mục văn nghệ của nhân dân Tổ dân phố Bà Triệu, phường Vĩnh Phúc. (ảnh: HỒNG HÀ).

Tại thôn Kết Bình, xã Yên Sơn, chiều 17/11, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác của tỉnh dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Kết Bình, xã Yên Sơn. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Thôn Kết Bình có 246 hộ với 1.010 nhân khẩu, gồm ba dân tộc Mường, Dao, Kinh cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 85%. Đồng chí Phạm Đại Dương đề nghị chính quyền cơ sở phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực sự gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đoàn công tác của tỉnh đã trao 20 suất quà tặng các hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và hai bộ máy tính hỗ trợ các thôn trên địa bàn xã.

Sáng 18/11, tại thôn Chiến Thắng, xã Tam Dương Bắc, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và nhân dân địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Chiến Thắng, xã Tam Dương Bắc. (Ảnh: HỒNG HÀ).

Thôn Chiến Thắng hiện có 524 hộ với 1.685 nhân khẩu. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 65 triệu đồng/năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những tấm gương tiêu biểu, việc làm tốt, đề nghị nhân dân trong thôn Chiến Thắng tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, phấn đấu năm 2027 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; gìn giữ giá trị văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Tại xã Bằng Luân, tối 13/11, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ, nhân dân địa phương. Năm 2026, xã Bằng Luân đã vận động, tiếp nhận hơn 800 suất quà trị giá gần 600 triệu đồng chăm lo các đối tượng; huy động nguồn lực xây dựng bốn tuyến đường điện chiếu sáng trị giá 1,5 tỷ đồng, một tuyến đường hoa dài 8 km với kinh phí gần 500 triệu đồng.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Đức Hinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Bằng Luân (ảnh: HỒNG HÀ).

Đồng chí Bùi Đức Hinh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Bằng Luân gắn xây dựng đời sống văn hóa với bảo tồn bản sắc truyền thống, nhân rộng phong trào Bình dân học vụ số, hỗ trợ người cao tuổi và người dân ở các thôn xa trung tâm tiếp cận công nghệ.

Cũng trong ngày 18/11, tại thôn Mỹ Khê, xã Bình Tuyền, đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn.

Lãnh đạo xã Tam Dương Bắc tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi (ảnh: HỒNG HÀ).

Thôn Mỹ Khê hiện có 208 hộ với 890 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm 87%. Đồng chí Bùi Đình Thi biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và nhân dân đạt được, nhất là sau khi sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư; đề nghị địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và vun đắp tình quân dân. Nhân dịp này, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 khánh thành, trao tặng nhà sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân thôn Mỹ Khê.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi tại các khu dân cư thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc tham gia. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tham dự các hoạt động, chung vui với nhân dân. Những hoạt động ý nghĩa này góp phần kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo nền tảng để nhân dân các dân tộc trong tỉnh thêm đoàn kết, tin tưởng xây dựng cuộc sống ấm nhà ở xã hội, hạnh phúc.