Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội trại (Ảnh: phutho.gov.vn).

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tỉnh Phú Thọ triển khai chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và du lịch gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Các chương trình được tổ chức tại nhiều địa phương, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ.

Đa dạng hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa Đất Tổ

Ngày 22/11/2026, Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển” và Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP tiêu biểu năm 2026 đồng loạt khai mạc tại 3 khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của tỉnh nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng, miền, dân tộc trên địa bàn.

Hội trại thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tham gia. Các gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu, sản phẩm văn hóa, lễ hội, nghề truyền thống và những di sản tiêu biểu của Phú Thọ.

Điểm nhấn của chương trình là không gian giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, kết hợp trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống và triển lãm ảnh nghệ thuật.

Đồng diễn áo dài.

Thông qua hoạt động trưng bày, các nghệ nhân, làng nghề có điều kiện giới thiệu sản phẩm, quảng bá thành quả lao động, sáng tạo và mở rộng cơ hội kết nối tiêu thụ. Đây cũng là dịp để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Bên cạnh đó, các chương trình trình diễn áo dài, giao lưu dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Việc kết hợp trưng bày với trải nghiệm giúp các giá trị truyền thống được giới thiệu bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận.

Cùng với hội trại, từ ngày 22/11 đến 24/11/2026, tại Thư viện tỉnh Phú Thọ diễn ra chương trình trưng bày tư liệu, hiện vật với chủ đề “Văn hóa Đất Tổ - Bản sắc và giá trị”.

Chương trình giới thiệu sách, báo, tư liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật và ảnh nghệ thuật phản ánh lịch sử dựng nước, giữ nước, các di sản văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Đáng chú ý, hoạt động giao lưu “Tác giả - Tác phẩm”, không gian đọc và trải nghiệm tri thức được tổ chức kết hợp với giới thiệu văn hóa truyền thống như đâm đuống, diễn tấu chiêng Mường, thưởng thức Hát Xoan.

Đối với lĩnh vực giáo dục, đây cũng là hình thức bổ trợ hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương và nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong thế hệ trẻ.

Sôi nổi hội thi trình diễn di sản văn hoá dân tộc Mường tại xã Mường Bi.

Gắn bảo tồn di sản với quảng bá du lịch, phát triển cộng đồng

Một hoạt động nổi bật khác là triển lãm “Ảnh đẹp Du lịch Phú Thọ năm 2026”, diễn ra từ ngày 21/11 đến 24/11/2026. Triển lãm được bố trí thành 4 không gian nội dung, giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và đời sống văn hóa các dân tộc.

Không gian “Sắc màu thiên nhiên - Vẻ đẹp Đất Tổ” giới thiệu danh lam thắng cảnh, những điểm đến tiêu biểu. “Miền di sản - Chiều sâu văn hóa” tập trung phản ánh hệ thống di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và lễ hội truyền thống.

Thông qua các tác phẩm, triển lãm giới thiệu hình ảnh Phú Thọ với những giá trị văn hóa đa dạng, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch đến người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Song song với hoạt động triển lãm, tỉnh tiếp tục tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc đường phố, trưng bày và trải nghiệm di sản tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng các khu, điểm du lịch.

Các hoạt động thể thao như Giải Vô địch Võ cổ truyền Phú Thọ mở rộng tranh Cúp Hùng Vương và Giải bóng đá nam “Siêu Cúp Công đoàn Đất Tổ năm 2026” góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường gắn kết cộng đồng.

Tại các địa phương, chuỗi hoạt động được triển khai theo hướng phát huy thế mạnh văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch.

Ở phường Vĩnh Phúc, Hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Tại xã Tân Lạc, hoạt động giới thiệu, truyền dạy nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường góp phần gìn giữ nghề truyền thống.

Các đại biểu thăm quan các gian trưng bày (Ảnh: phutho.gov.vn).

Xã Thung Nai tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch; xã Mường Bi triển khai các hoạt động trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc 2026 có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, xúc tiến đầu tư, kết nối du lịch và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất.

Việc tổ chức các chương trình tại nhiều địa bàn cho thấy sự kết hợp giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với khai thác tiềm năng du lịch, giới thiệu sản phẩm địa phương và thúc đẩy giao lưu cộng đồng.

Đặc biệt, những hoạt động truyền dạy nghề truyền thống, trình diễn di sản và trải nghiệm văn hóa góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ các giá trị văn hóa trong đời sống hiện nay.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Phú Thọ không chỉ tạo không khí sinh hoạt văn hóa rộng khắp mà còn phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, phát huy di sản.

Thông qua sự kết nối giữa văn hóa, du lịch và các hoạt động cộng đồng, tỉnh Phú Thọ tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.