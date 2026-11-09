Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian sẽ được các địa phương trong tỉnh Phú Thọ tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay. (Ảnh: NGỌC LONG)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đến nay, đã có 66 xã, phường và 8 sở, ngành, đơn vị ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Đáng chú ý, 120 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đăng ký tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá, ưu đãi hàng hóa, dịch vụ nhân dịp này.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Dương Hoàng Hương cho biết, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động cấp tỉnh là Hội trại “Văn hóa Phú Thọ - Kết nối phát triển”, dự kiến có 17 trại văn hóa và 4 không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của địa phương.

Trong đó, Công viên Văn Lang, phường Việt Trì bố trí 6 trại văn hóa và một không gian trưng bày; Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc có 5 trại và một không gian trưng bày; Quảng trường Hòa Bình, phường Hòa Bình có 6 trại và 2 không gian trưng bày.

Cùng với đó, Hội chợ thương mại tại phường Vĩnh Phúc dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với quy mô khoảng 150-200 gian hàng, tập trung giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Một trong những chương trình được kỳ vọng tạo dấu ấn là nghệ thuật thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Kịch bản chương trình đang được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao cũng được tổ chức đa dạng như chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; hoạt động mỹ thuật, thư pháp, trưng bày không gian văn hóa các dân tộc; giới thiệu sách, phát triển văn hóa đọc…

Trình diễn hát Xoan luôn là điểm nhấn trong các hoạt động văn hóa của nhiều địa phương trong tỉnh. (Ảnh: NGỌC LONG)

Tại các địa phương, hoạt động hưởng ứng được tổ chức gắn với điều kiện thực tế, chú trọng bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó, xã Hy Cương ra mắt trang thông tin số hóa di tích, Câu lạc bộ hát Xoan, thí điểm mô hình Làng Văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn Cội Đất Tổ”.

Xã Tân Lạc giới thiệu nghệ thuật tạo hoa văn trên cạp váy người Mường, kết hợp truyền dạy di sản tại cộng đồng.

Xã Thung Nai tổ chức Ngày hội Văn hóa-Du lịch từ ngày 21 đến 23/11 với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường, kết nối cộng đồng, phát triển du lịch”.

Xã Mường Bi tổ chức các hoạt động sưu tầm nét văn hóa Mường cổ, trình diễn di sản, thể thao truyền thống, trò chơi dân gian và ra mắt mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa.

Đáng chú ý, Tuần Văn hóa-Du lịch Long Cốc 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với nhiều hoạt động như hội trại, giao lưu văn nghệ, thể thao, hội thảo xúc tiến đầu tư và kết nối du lịch, cuộc thi “Hương sắc trà Long Cốc” và Giải chạy “Long Cốc Trail” lần thứ nhất.

Bên cạnh các chương trình trực tiếp, tỉnh vận động các bảo tàng, thư viện ngoài công lập, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và cơ sở thể thao tổ chức miễn, giảm phí tham quan, giá dịch vụ, triển khai các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa trong ngày 24/11.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Phú Thọ hướng tới tạo không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp, để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị truyền thống, vừa trực tiếp tham gia quảng bá hình ảnh quê hương. Qua đó, góp phần đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, thúc đẩy du lịch, nâng cao đời sống tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.