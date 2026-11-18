Việc di chuyển, tiếp nhận và an táng 52 HCLS được thực hiện theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 18-8-2026 của UBND xã Thịnh Minh về tổ chức cất bốc, di chuyển, tiếp nhận, an táng và xây dựng phần mộ liệt sĩ từ Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Quang và Nhà bia tưởng niệm Phúc Tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; cấp ủy, chính quyền xã Thịnh Minh, phường Thống Nhất cùng thân nhân các liệt sĩ và nhân dân địa phương.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Công tác cất bốc, di chuyển, tiếp nhận và an táng HCLS được các cơ quan chức năng thực hiện chu đáo, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân các liệt sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.