Các chiến sĩ và dân quân di chuyển hài cốt Anh hùng liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Việc an táng 52 hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy và Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 18/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Thịnh Minh về cất bốc, di chuyển, tiếp nhận, an táng và xây dựng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Lãnh đạo, chiến sĩ cùng người dân xã Thịnh Minh và phường Thống Nhất bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Phường Thống Nhất và xã Thịnh Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Việc đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ mới không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc phần mộ mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm và tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lãnh đạo xã Thịnh Minh mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu liên quan, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở xác minh danh tính, hoàn thiện hồ sơ và dữ liệu liệt sĩ. Địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; quan tâm chăm sóc, bảo vệ các công trình ghi công, đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các đơn vị chức năng triển khai chu đáo, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, bảo đảm sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Quá trình cất bốc, di chuyển, tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được xã Thịnh Minh và phường Thống Nhất cùng các đơn vị chức năng triển khai chu đáo, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, bảo đảm sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của đất nước. Sau nghi thức tưởng niệm, 52 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình.

Lễ viếng và an táng 52 hài cốt liệt sĩ là hoạt động tri ân có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao trách nhiệm của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.