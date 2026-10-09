Phú Thọ tìm nhà đầu tư Khu đô thị mới Gia Khánh gần 952 tỷ đồng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 3363/QĐ-UBND phê duyệt thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Gia Khánh, xã Bình Xuyên.

Theo quyết định, diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 264.895,7 m², quy mô dân số khoảng 3.224 người. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 951,777 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu khoảng 142,767 tỷ đồng, còn vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác khoảng 809,01 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện dự kiến không quá 84 tháng kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư có tối đa 48 tháng để triển khai đầu tư xây dựng dự án. Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định. Dự kiến, quỹ đất ở phải dành để thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội của dự án khoảng 1,38 ha, tương đương khoảng 20% tổng diện tích đất ở của dự án.

Về lựa chọn nhà đầu tư, dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ được giao mời thầu, với thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý III/2026 - I/2027.

Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố, đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức các hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, bảo đảm phù hợp với tiến độ đã được phê duyệt.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; hướng dẫn tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, UBND xã Bình Xuyên và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.