Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; chủ động cụ thể hóa phù hợp với việc hợp nhất 3 tỉnh, sắp xếp, vận hành 148 đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp.

Hệ thống văn bản về phân cấp, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và các khâu công tác cán bộ được ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời. Việc đánh giá cán bộ từng bước chuyển sang lượng hóa, gắn với chức trách, sản phẩm và kết quả đầu ra.

Công tác tăng cường, điều động cán bộ cấp tỉnh về cơ sở bước đầu phát huy hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào kiến thức, kỹ năng, nhất là đối với cán bộ cấp xã. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 19/6/2026, toàn tỉnh đã điều động 779 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cấp xã, trong đó 627 trường hợp từ cấp tỉnh về cấp xã và 152 trường hợp giữa các xã, phường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng đoàn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: NGỌC LONG)

Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý hồ sơ được tăng cường. 100% hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 97,12% hồ sơ tại các đảng bộ trực thuộc đã được chỉnh lý, số hóa. Các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát được xây dựng kế hoạch khắc phục, nhiều tồn tại đã được xử lý.

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao một số cách làm mới, có hiệu quả bước đầu của Phú Thọ, như cụ thể hóa yêu cầu rèn luyện cán bộ bằng chuẩn mực “ba không, ba có”; điều động cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh giữ chức danh chủ chốt cấp xã; thành lập tổ công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách để theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Phú Thọ. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; giữ vững an ninh, quốc phòng và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong top 10 cả nước.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi báo cáo với Đoàn Kiểm tra, giám sát. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đồng chí đánh giá bộ máy từ tỉnh đến cơ sở vận hành trơn tru; việc sắp xếp các đơn vị trường học được thực hiện đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao. Tỉnh đã thành lập 26 đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc và một số tổ chức đảng có liên quan, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Phú Thọ tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động rà soát, luân chuyển và chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ quy hoạch; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở tại 148 xã, phường mới sắp xếp.

Đồng chí đề nghị tỉnh đặt quyết tâm tiên phong, đi đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong công tác cán bộ và quản lý hồ sơ, tài liệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số và duy trì vị thế tốp đầu cả nước.