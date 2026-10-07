Phú Thọ: Tiếp tục kiểm tra tiến độ xây dựng, nâng cấp các dự án y tế, hoạt động khám chữa bệnh

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra thực địa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chủ động phối hợp với các sở, ngành để đẩy nhanh quá trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ, sớm phát huy hiệu quả trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu làm việc với Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, giai đoạn 1, dự án đã được trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư 189 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Sở Y tế hiện phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu trình Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 20/10/2026.

Bác sĩ Phạm Việt Hưng, Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Dự án xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 290 tỷ đồng, thuộc công trình nhóm B và đủ điều kiện trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Một số nội dung đang được Sở Y tế phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ nhưng phải gắn với chất lượng và hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong quá trình triển khai hai dự án cần quan tâm các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan, môi trường; đồng thời xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp, không để hoạt động khám, chữa bệnh bị gián đoạn.

Bác sĩ Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phát biểu tại buổi làm việc với Bệnh viện Phổi 74.

Làm việc với Bệnh viện Phổi 74, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Chương trình chống lao Quốc gia, phát huy vai trò đầu mối quản lý Chương trình chống lao trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện cần chủ động xây dựng giải pháp, lộ trình hướng tới tự chủ ở nhóm 2; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, giữ chân đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Tài chính xem xét, kịp thời cấp kinh phí chi thường xuyên năm 2026, bảo đảm hoạt động của bệnh viện; đồng thời yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư lĩnh vực y tế theo cơ chế “luồng xanh”. Sở Y tế tập trung đôn đốc, kiểm soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.