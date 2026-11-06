Phú Thọ tiếp nhận nguyên trạng Trường cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu ký biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Trường cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm. (Ảnh: Lê Hoàng)

Theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, việc chuyển giao được thực hiện nguyên trạng trên tất cả các phương diện, gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, người học, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, không làm gián đoạn hoạt động của nhà trường.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm. (Ảnh: Lê Hoàng)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Trường cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực qua nhiều thế hệ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, các đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn tất các thủ tục bàn giao, tiếp nhận; sớm ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động đào tạo diễn ra liên tục, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động cũng như học sinh, sinh viên.