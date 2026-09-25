Phú Thọ tiên phong đưa chữ ký số vào quản trị dữ liệu và giao dịch thiết yếu

Chuyển trạng thái: Từ khái niệm đến ứng dụng thực tế

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định, việc phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BKHCN.

Đây không chỉ là công cụ xác thực đơn thuần mà đang từng bước định hình "hạ tầng niềm tin số", tạo nền tảng cốt lõi cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc phát triển kinh tế số và xã hội số.

Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Phú Thọ trong công tác chuyển đổi số, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh một thông điệp mang tính chiến lược cho giai đoạn tới: " Các địa phương, đặc biệt là khu vực miền Bắc, cần tiếp tục đưa chữ ký số và dịch vụ tin cậy đi sâu vào thực tiễn, gắn chặt với dịch vụ công và các giao dịch thiết yếu của người dân, doanh nghiệp. Phải chuyển mạnh từ tuyên truyền sang triển khai, từ thí điểm sang phổ cập, và từ khái niệm sang ứng dụng thực tế".

Thách thức của sự phổ cập: Không chỉ là những con số

Những năm qua, Việt Nam chứng kiến sự bứt phá ấn tượng về số lượng người dùng chữ ký số. Báo cáo tại Hội nghị, ông Đào Quang Đức, đại diện NEAC cho biết: Tính đến cuối tháng 8/2026, cả nước đã ghi nhận hơn 33,6 triệu chứng thư chữ ký số được cấp phát, tương đương 48,65% dân số trưởng thành. Đây là mức tăng trưởng vượt bậc so với con số 38,2% vào cuối năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: BKHCN.

Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng cũng đi kèm với những thách thức mới của giai đoạn chiều sâu. Ông Đức thẳng thắn chỉ ra rằng quá trình phổ cập vẫn đang vấp phải những rào cản về niềm tin của người sử dụng, vấn đề chi phí, giới hạn của phạm vi ứng dụng, và đặc biệt là công tác hướng dẫn người dân thao tác trong từng giao dịch cụ thể.

Lời giải từ địa phương và sự chung tay của hệ sinh thái

Chuyển đổi số là một hành trình xuyên suốt đòi hỏi sự khớp nối giữa hạ tầng công nghệ và nhu cầu quản trị thực tế. Chia sẻ câu chuyện từ địa phương, TS. Nguyễn Minh Tường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, cho biết tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng và nền tảng số để chuyển dịch sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu. Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chữ ký số và dịch vụ tin cậy đang đóng vai trò "huyết mạch", đảm bảo các dòng chảy thông tin, văn bản được xử lý thông suốt, an toàn và hiệu quả.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường phát biểu tại hội nghị - Ảnh: SKHCNPT.

Để giải quyết bài toán "dùng được", Hội nghị không chỉ dừng lại ở các phiên thảo luận mà còn mang đến những giải pháp công nghệ trực quan. Đại diện các đơn vị cung cấp dịch vụ lớn như IntrustCA, VNPT-CA và Viettel-CA đã trình diễn các giải pháp ký số từ xa (Remote Signing), tích hợp sâu vào quy trình xử lý, phê duyệt văn bản và quản trị hợp đồng điện tử.

Ngay tại sự kiện, các đại biểu đã được trực tiếp trải nghiệm việc cấp phát miễn phí và hướng dẫn kích hoạt chữ ký số ngay trên điện thoại di động một minh chứng cho thấy công nghệ này đã trở nên thân thiện và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Cú hích mới cho khối doanh nghiệp và khu công nghiệp

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Hội nghị là Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác đa bên giữa NEAC, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và đại diện Cộng đồng CA công cộng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long chứng kiến Lễ ký thoả thuận hợp tác - Ảnh: BKHCN.

Theo cam kết, các bên sẽ hợp lực để cấp phát miễn phí chữ ký số cá nhân cho người lao động, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tích hợp hệ thống chữ ký số và hợp đồng điện tử vào mô hình quản trị hiện hữu. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn, đưa chữ ký số gắn liền với nhu cầu sản xuất, kinh doanh thực tiễn, giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Sự kiện tại Phú Thọ không chỉ là một hội nghị mang tính vùng miền, mà còn là bản lề đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của công cuộc phát triển dịch vụ tin cậy tại Việt Nam. Khi chữ ký số thực sự bước ra khỏi những văn bản hành chính để đi vào từng bản hợp đồng lao động, từng giao dịch dân sự thường nhật, đó là lúc nền kinh tế số Việt Nam thực sự sở hữu một "hạ tầng niềm tin" vững chắc.