Phú Thọ tiên phong chuyển đổi số trong công tác cán bộ

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị các đồng chí: Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng đoàn; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng đoàn; Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại hội nghị.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 224 đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; chủ động cụ thể hóa, phù hợp với việc hợp nhất 3 tỉnh, sắp xếp, vận hành hiệu quả 148 đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng đoàn thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Hệ thống văn bản về phân cấp, tiêu chuẩn chức danh, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và các khâu công tác cán bộ được ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời. Công tác kiện toàn đội ngũ được triển khai đồng bộ; các chức danh chủ chốt cơ bản bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền.

Đánh giá cán bộ từng bước chuyển sang lượng hóa, gắn với chức trách, sản phẩm và kết quả đầu ra. Việc tăng cường cán bộ cấp tỉnh về cơ sở bước đầu phát huy hiệu quả. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 19/6/2026, toàn tỉnh đã điều động 779 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cấp xã, trong đó 627 trường hợp từ cấp tỉnh về cấp xã và 152 trường hợp giữa các xã, phường

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý hồ sơ được tăng cường. 100% hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 97,12% hồ sơ tại các Đảng bộ trực thuộc đã được chỉnh lý, số hóa. Các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát được xây dựng kế hoạch khắc phục, nhiều tồn tại đã được xử lý.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện nghiêm túc đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại hội nghị.

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao một số cách làm mới, hay, có hiệu quả bước đầu của tỉnh Phú Thọ. Trọng tâm là tỉnh đã cụ thể hóa yêu cầu rèn luyện cán bộ bằng chuẩn mực “ba không, ba có", ngắn gọn, dễ nhớ, gắn phẩm chất, thái độ phục vụ và năng lực thực thi; điều động cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh giữ chức danh chủ chốt cấp xã, vừa nâng cao chất lượng lãnh đạo cơ sở, vừa rèn luyện cán bộ.

Đặc biệt, tỉnh đã thành lập tổ công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách để theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương và triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở nhìn nhận toàn diện kết quả đạt được, trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ giải quyết, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Phú Thọ.

Đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, nghiêm túc thực hiện, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, giữ vững an ninh - quốc phòng và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong top 10 cả nước.

Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở vận hành trơn tru, việc sắp xếp các đơn vị trường học được thực hiện đúng nguyên tắc, tạo sự đồng thuận cao. Tỉnh cũng đã thành lập 26 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và một số tổ chức Đảng có liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn từ cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Phú Thọ cần tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ; chủ động rà soát, luân chuyển và chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ quy hoạch. Tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở tại 148 xã, phường mới sắp xếp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu tỉnh Phú Thọ cần đặt quyết tâm tiên phong đi đầu toàn quốc về chuyển đổi số trong công tác cán bộ và quản lý hồ sơ, tài liệu, vì thực tế trong thời gian qua cho thấy, Phú Thọ đã làm rất tốt nhiệm vụ này; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số và duy trì vị thế top đầu cả nước.

Đồng chí đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để báo cáo Bộ Chính trị.