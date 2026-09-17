Phú Thọ thúc tiến độ dự án tuyến Việt Trì - Hòa Bình trị giá 15.700 tỷ đồng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì hội nghị rà soát tiến độ đối với một số dự án giao thông trọng điểm nhằm tăng cường năng lực kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội.

Đầu tư 15.700 tỷ đồng cho tuyến Việt Trì - Hòa Bình

Trọng tâm của cuộc họp là báo cáo tiến độ dự án tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình nhằm kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đây là dự án nhóm A có tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 57 km chạy qua 10 xã phường thuộc tỉnh Phú Thọ. Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 32C (xã Bản Nguyên) và điểm cuối giao với đường Trần Quý Cáp cùng đường Hòa Bình (phường Tân Hòa). Tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 15.700 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Toàn tuyến được chia thành 11 dự án thành phần với 3 phân đoạn chính. Trong đó có khoảng 52 km được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh với vận tốc 100 km/h và 5 km cuối tuyến mang quy mô đường đô thị. Dự án cũng bao gồm hệ thống đường gom, công trình phòng hộ và hệ thống giao thông thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thống nhất với các giải pháp kỹ thuật cốt lõi của dự án. Về phương án kiến trúc, tỉnh lựa chọn xây dựng cầu dây văng quy mô hai làn xe và yêu cầu tổ chức thi tuyển thiết kế nhằm tìm ra phương án thẩm mỹ nhất, chú trọng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật để tạo điểm nhấn cảnh quan. Đối với hạng mục xuyên núi, lãnh đạo tỉnh đồng ý xây dựng hai ống hầm quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh và yêu cầu đơn vị tư vấn áp dụng công nghệ thi công hiện đại nhất.

Về hệ thống nút giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát kỹ quy mô và vị trí. Trước mắt, dự án sẽ tập trung triển khai 5 nút giao thiết yếu, đồng thời chuẩn bị sẵn thiết kế kỹ thuật dự phòng cho 3 nút giao còn lại để đầu tư ngay khi cân đối được nguồn lực.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định đây là công trình trọng điểm giúp mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, do đó các đơn vị phải hành động quyết liệt để hoàn thành thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Rà soát nguồn vốn cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình cũng báo cáo tình hình thực hiện dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn từ Km0 đến Km19. Dự án chạy qua phường Tân Hòa và xã Đà Bắc với tổng mức đầu tư 5.850 tỷ đồng.

Hiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã hoàn tất và trình thẩm định. Tuy nhiên, tiến độ đang bị gián đoạn do chưa xác định được nguồn vốn phân bổ từ ngân sách Trung ương.

Chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là đoạn tuyến quan trọng nằm trong tổng thể quy hoạch cao tốc từ Hà Nội đi Sơn La. Các đơn vị chuyên môn được yêu cầu rà soát kỹ lưỡng các thông số kỹ thuật và làm rõ tỷ lệ cơ cấu giữa vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn đối ứng của địa phương.

Sở Tài chính được giao làm cơ quan thường trực, phối hợp cùng Sở Xây dựng đánh giá hiệu quả tài chính để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh đối với dự án đường Hòa Lạc đi Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai đi Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trần Trọng