Phú Thọ thúc tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Sáng 5/10, Sở Xây dựng Phú Thọ tổ chức kiểm tra thực tế 7 dự án nhà ở xã hội tại các phường Nông Trang, Việt Trì và Thanh Miếu nhằm rà soát tiến độ, nắm bắt những khó khăn tại từng công trình.

Chủ đầu tư Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 (phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án với đoàn công tác. Nguồn: Báo Phú Thọ

Các dự án gồm Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 tại phường Nông Trang; Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Âu Lạc - Khu Quế Trạo tại phường Việt Trì; cùng 5 dự án tại phường Thanh Miếu gồm Tiên Cát, Ngọc Hà, khu Thành Công, Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu và Khu nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ và phương án thi công Nhà ở xã hội tại khu đất đơn vị ở phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Nguồn: Báo Phú Thọ

Qua kiểm tra, các dự án cơ bản được chủ đầu tư triển khai theo kế hoạch. Một số công trình đã đạt khối lượng xây dựng cao, bảo đảm tiến độ đề ra. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công để sớm hoàn thành các hạng mục.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, một số dự án còn chậm so với yêu cầu do vướng mắc về mặt bằng, địa chất, điều kiện thi công, thời tiết và nguồn nhân lực. Tại một số công trường, mặt bằng chật hẹp, tiếp giáp khu dân cư và đường giao thông; việc triển khai một số hạng mục phụ trợ còn gặp khó khăn.

Giá vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao so với giá công bố cũng tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp trong việc cân đối chi phí và duy trì tiến độ dự án.

Chủ đầu tư huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công Khu nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Nguồn: Báo Phú Thọ

Tại buổi kiểm tra, đại diện các chủ đầu tư, nhà thầu đã trực tiếp kiến nghị một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục được triển khai thuận lợi.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, có giải pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, các công trường phải bảo đảm hệ thống thoát nước trong mùa mưa; việc vận chuyển vật liệu không để rơi vãi, ảnh hưởng đến môi trường và giao thông. Các đơn vị cũng phải thực hiện đầy đủ khai báo tạm trú, quan tâm điều kiện sinh hoạt của công nhân, hạn chế những vấn đề xã hội phát sinh tại địa bàn.

Việc trực tiếp rà soát từng dự án cho thấy Phú Thọ đang vừa tăng cường trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, vừa chủ động nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn từ thực tế. Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các dự án nhà ở xã hội sớm hoàn thành, bổ sung nguồn cung và mở rộng cơ hội an cư cho người dân.