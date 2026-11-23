Hình ảnh thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: NGỌC KIÊN)

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, cuộc thực tập có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra những tình huống cháy, nổ, sự cố, thiên tai nghiêm trọng, phức tạp.

Qua đó, kiểm tra khả năng vận hành các phương tiện, thiết bị chuyên dụng; nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa, kỹ năng ứng phó, thoát nạn và tự bảo vệ của người dân.

Hình ảnh thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đồng chí đề nghị các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm kịch bản và mệnh lệnh chỉ huy, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Sau thực tập, các đơn vị cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế để hoàn thiện phương án ứng phó sự cố, thiên tai, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh.

Theo tình huống giả định, do ảnh hưởng của bão, tại Km128, Quốc lộ 70B, đoạn qua xã Yên Sơn, khoảng 5.000m³ đất đá, cây cối và bờ ta-luy bê-tông bất ngờ sạt lở, vùi lấp toàn bộ mặt đường.

Sự cố khiến nhiều phương tiện gặp nạn, trong đó có một xe khách 45 chỗ lao xuống vực, một ô-tô 5 chỗ và ba xe máy bị đất đá vùi lấp, nhiều người mắc kẹt, bị thương. Đáng chú ý, một xe bồn chở 20m³ dầu diesel bị lật xuống vực, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Cùng với đó, hai căn nhà cấp 4 bị sập, khiến nhiều người dân mắc kẹt bên trong.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn năm 2026. (Ảnh: NGỌC KIÊN)

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực nguy hiểm; huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm và giải cứu người bị nạn.

Công tác sơ cứu người bị thương, xử lý sự cố rò rỉ nhiên liệu, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai đồng bộ.

Đánh giá kết quả buổi thực tập, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, cuộc thực tập đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Công tác chỉ huy, điều hành được thực hiện thống nhất, đúng kịch bản; các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm yêu cầu về thời gian, kỹ thuật và chiến thuật. Cuộc thực tập diễn ra thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản và phương tiện tham gia.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 29 cá nhân trong tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.