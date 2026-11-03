Phú Thọ thúc đẩy triển khai Dự án phát triển hạ tầng du lịch sử dụng vốn vay ADB

Ông Manoj Sharma, Giám đốc lĩnh vực Nước và Phát triển đô thị khu vực Đông Nam Á, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Ngày 3/11, Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do ông Manoj Sharma, Giám đốc lĩnh vực Nước và Phát triển đô thị khu vực Đông Nam Á làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về tình hình chuẩn bị Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) sử dụng vốn vay ODA của ADB.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 30/6/2025. Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư 3.752,68 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ ADB là 2.934,2 tỷ đồng, vốn đối ứng 818,48 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại các xã, phường Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và Thung Nai, thời gian thực hiện dự kiến 6 năm kể từ khi Hiệp định vay có hiệu lực (2028 - 2034).

Đến nay, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang chỉ đạo các đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng đối với báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định lần thứ ba. Đồng thời, Ban phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với đoàn công tác tiền thẩm tra khoản vay của ADB, rà soát các nội dung chuẩn bị và thống nhất lộ trình triển khai dự án.

Theo kế hoạch dự kiến, tỉnh Phú Thọ sẽ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt dự án trong tháng 11/2026; ADB tiến hành thẩm tra chính thức khoản vay vào tháng 3/2027, đàm phán khoản vay vào tháng 9/2027 và trình Hội đồng quản trị ADB phê duyệt vào tháng 2/2028. Hiệp định vay dự kiến được ký kết tháng 4/2028, có hiệu lực tháng 5/2028. Công tác phê duyệt thiết kế, dự toán dự kiến hoàn thành tháng 10/2027; tổ chức đấu thầu tháng 1/2028 và khởi công dự án vào tháng 5/2028.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi, đánh giá tiến độ chuẩn bị dự án, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết; trong đó, các nội dung được quan tâm gồm phương án kiến trúc cầu Hòa Bình, phương án giải phóng mặt bằng tổng thể, quy hoạch cảng Thung Nai và phương án quản lý, khai thác cảng. Đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương cũng đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại, bảo đảm quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất ba tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Với không gian phát triển rộng mở, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đa dạng, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, thể thao và du lịch văn hóa tâm linh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm nhấn mạnh, Dự án phát triển hạ tầng du lịch tỉnh Hòa Bình (cũ) có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch và nâng cao đời sống nhân dân. Việc đầu tư dự án không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách trong nước và quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển các loại hình du lịch đặc trưng, thúc đẩy liên kết và hình thành các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh.

Đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của ADB thông qua nguồn vốn vay ODA, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ mong muốn ngân hàng tiếp tục quan tâm, phối hợp và hỗ trợ tỉnh trong quá trình hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án; đồng thời, mở rộng hợp tác đối với các dự án thuộc những ngành, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là phát triển hạ tầng du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Phú Thọ với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

Thay mặt đoàn công tác, ông Manoj Sharma đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong công tác chuẩn bị dự án cũng như những định hướng, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch. Đồng thời tin tưởng, khi được triển khai, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch tại khu vực Hòa Bình (cũ), tạo nền tảng thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch và mở ra cơ hội triển khai những dự án tiếp theo. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế du lịch Phú Thọ trên bản đồ du lịch khu vực và cả nước.