Phú Thọ thúc đẩy thể thao học đường từ Hội khỏe Phù Đổng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Huy Vĩnh thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn lửa dẫn từ Đền Hùng

Lễ khai mạc có nghi thức rước ngọn lửa truyền thống từ Đền Hùng. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh thực hiện nghi thức thắp lửa, mở đầu ngày hội thể thao học đường với tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”.

Nghi lễ long trọng, trang nghiêm

Với ngọn lửa truyền thống được rước về từ Đền Hùng, mang theo niềm tự hào về cội nguồn, thắp sáng ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đất Tổ. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ; tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để các vận động viên thi đấu hết mình, chinh phục những đỉnh cao mới. Thành công của Hội khỏe không chỉ đo bằng số lượng huy chương mà quan trọng là hình thành thói quen rèn luyện suốt đời, tinh thần kỷ luật và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu nêu cao ý nghĩa của sự kiện và khích lệ tinh thần thi đấu cho các vận động viên

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn và lực lượng trọng tài điều hành đúng điều lệ, bảo đảm khách quan, công tâm, trung thực, đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu. Các vận động viên thi đấu hết mình, đoàn kết, cao thượng và tôn trọng đối thủ.

Các vận động viên cụm Hòa Bình diễu hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường cùng các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm điều kiện tổ chức; đồng thời duy trì phong trào thể thao học đường thường xuyên, rộng khắp.

Đối với các nhà trường, cần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, phát triển câu lạc bộ thể thao, hướng tới mỗi học sinh biết chơi và yêu thích ít nhất một môn thể thao. Qua đó, hình thành thói quen vận động, nâng cao thể lực và góp phần phát triển toàn diện học sinh.

Không khí tưng bừng, tự hào

Hội khỏe được tổ chức qua hai giai đoạn tại ba cụm Việt Trì, Hòa Bình và Vĩnh Yên, với 15 môn thi đấu. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chín môn đã được tổ chức gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục, kéo co, bơi, Vovinam, võ cổ truyền và Taekwondo. Sáu môn tiếp tục thi đấu gồm bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, đá cầu và đẩy gậy.

Màn đồng diễn võ thuật tại Lễ khai mạc

Tại lễ khai mạc, chương trình đồng diễn nghệ thuật “Tuổi trẻ Đất Tổ - Khát vọng vươn cao” gồm màn biểu diễn võ thuật “Hào khí ngàn năm” cùng các tiết mục hát múa, tạo không khí sôi nổi cho ngày hội.

Lễ bế mạc, tổng kết dự kiến diễn ra ngày 2/12.