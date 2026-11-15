Phú Thọ thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Thiện Mỹ (khu công nghiệp Khai Quang) là doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đối tác của các tập đoàn công nghiệp lớn. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Theo Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 12/11/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, tỉnh định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh, tập trung vào các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, công nghệ cao, cơ khí chế tạo, ô-tô và xe máy; gắn phát triển công nghiệp hỗ trợ với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất thông minh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa được xem là chìa khóa để xây dựng hệ thống nhà cung ứng nội địa vững mạnh. Qua đó, doanh nghiệp trong nước có cơ hội trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn đa quốc gia, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Tỉnh đặt ra các chỉ tiêu phát triển cụ thể cho từng giai đoạn. Cụ thể, đến năm 2030, phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa: Ngành điện tử đạt 25-30%, cơ khí chế tạo đạt 40%, ô-tô đạt 30-35%, dệt may đạt 60%, da giày đạt 60-65% và công nghiệp công nghệ cao đạt 15%; thu hút khoảng 200 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu chuỗi và tập đoàn đa quốc gia.

Đến năm 2035, công nghiệp hỗ trợ sẽ vươn lên trở thành một trong những ngành công nghiệp nền tảng của tỉnh với công nghệ tiên tiến và chất lượng đạt chuẩn quốc tế. Tỷ lệ nội địa hóa tiếp tục tăng lên: Điện tử đạt 35-40%, cơ khí chế tạo đạt 50%, ô-tô đạt 35-42%, dệt may và da giày đạt 70-75%. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn sẽ vượt mốc 300 đơn vị, hình thành đội ngũ doanh nghiệp nòng cốt có khả năng tự chủ về nghiên cứu, thiết kế và chế tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông làm việc với khu công nghiệp SHI-IP Tam Dương (Ảnh: HỒNG HÀ)

Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp toàn diện về thể chế và hạ tầng; khoa học công nghệ và nhân lực; cơ sở dữ liệu và thị trường.

Phú Thọ nằm trên vành đai động lực công nghiệp, là mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết công nghiệp và vành đai phát triển Bắc Ninh-Thái Nguyên-Phú Thọ, cửa ngõ giao thương và logistics. Tỉnh đóng vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa giữa vùng Thủ đô, các tỉnh tây bắc với hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc.

Tỉnh hiện có 32 khu công nghiệp đã được thành lập với quy mô sử dụng đất hơn 7.024ha. Các khu công nghiệp trên địa bàn thu hút hơn 850 dự án thứ cấp, trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia. Việc Phú Thọ thông qua chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 sẽ giúp địa phương này vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ năng động của vùng trung du, miền núi phía bắc.