Chiều 19/11, trong khuôn khổ Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam 2026, Đại sứ quán Romania tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ và Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA), cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Kết nối doanh nghiệp Romania - Việt Nam”, với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hai nước.

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Đình Trung

Phát biểu chào mừng hội thảo, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila nhấn mạnh, Việt Nam và Romania có hơn 76 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và gắn bó. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Theo Đại sứ Cristina Romila, với tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), Romania có vị trí thuận lợi để trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường chung châu Âu. Ngược lại, Việt Nam với nền kinh tế năng động và vị thế ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á cũng là điểm đến giàu tiềm năng đối với doanh nghiệp Romania.

Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đình Trung

Hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, cơ khí, hóa chất, dược phẩm, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và logistics. Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp khai thác hiệu quả các cơ hội thương mại và đầu tư.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Phú Thọ sau khi mở rộng không gian phát triển, Đại sứ Cristina Romila cho rằng, hệ thống hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện, khả năng kết nối thuận lợi và nguồn nhân lực của địa phương tạo ra nhiều cơ hội đáng quan tâm đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đại sứ bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Romania tìm hiểu, lựa chọn Phú Thọ làm địa điểm đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cho biết, hội thảo là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư.

Theo ông, Phú Thọ đang có nhiều lợi thế về vị trí chiến lược, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và nguồn nhân lực. Tỉnh quan tâm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Địa phương cũng có nhu cầu tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường từ các nhà đầu tư châu Âu.

Bên cạnh đó, Phú Thọ mong muốn thúc đẩy xuất nhập khẩu những mặt hàng có thế mạnh của hai nước như nông sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng. Romania không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn có thể trở thành cửa ngõ giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường EU.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn OFG và AFPICE. Ảnh: Đình Trung

Để hiện thực hóa các cơ hội, ngành Công Thương tỉnh Phú Thọ định hướng tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên; khuyến khích hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, đồng thời cung cấp thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, quy tắc xuất xứ và các yêu cầu kỹ thuật khi tiếp cận thị trường châu Âu.

Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Vietcombank cũng giới thiệu năng lực cung cấp các giải pháp tài chính, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với kinh nghiệm phục vụ gần 5.000 khách hàng FDI tại Việt Nam, ngân hàng kỳ vọng trở thành đối tác tài chính đồng hành cùng các nhà đầu tư Romania trong quá trình thành lập doanh nghiệp, triển khai dự án, quản lý dòng tiền và hoạt động kinh doanh.

Đáng chú ý, định hướng phát triển Khu công nghiệp Việt Nam - Romania (VRIP) được giới thiệu như một sáng kiến thúc đẩy hợp tác công nghiệp giữa hai quốc gia. Mô hình này hướng tới thu hút doanh nghiệp Romania và châu Âu tìm hiểu cơ hội đầu tư, sản xuất tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ và hình thành các chuỗi liên kết kinh tế. Định hướng phát triển khu công nghiệp theo các tiêu chuẩn sinh thái tiên tiến của EU cũng mở ra cơ hội tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại, bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Onsen Fuji (OFG) và Hiệp hội AFPICE đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy triển khai VRIP. Bên cạnh đó, OFG và Đại học Bách khoa Quốc gia Bucharest (POLITEHNICA Bucharest) cũng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Không chỉ dừng lại ở kết nối kinh tế, sự kiện còn cho thấy vai trò của ngoại giao văn hóa trong thúc đẩy quan hệ song phương. Theo Đại sứ Cristina Romila, sự thấu hiểu về lịch sử, con người và bản sắc văn hóa sẽ góp phần xây dựng niềm tin, tạo nền tảng cho những mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Phú Thọ cũng mở ra cơ hội kết nối thế mạnh của hai bên trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đây là những lĩnh vực địa phương có tiềm năng phát triển, trong khi Romania có kinh nghiệm về công nghệ và dịch vụ khoáng nóng.

Thông qua sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm bày tỏ kỳ vọng những thiện chí hợp tác sẽ được chuyển hóa thành các chương trình, dự án cụ thể, giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và đưa sản phẩm thế mạnh đến gần hơn với người tiêu dùng.

Với nền tảng 76 năm quan hệ hữu nghị, cùng những cơ hội từ EVFTA và định hướng kết nối đầu tư mới, Việt Nam và Romania có nhiều điều kiện để đưa hợp tác kinh tế phát triển sâu rộng hơn. Việc duy trì đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường và thúc đẩy các thỏa thuận đi vào thực tiễn sẽ là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa những tiềm năng này.