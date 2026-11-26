Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại Lễ Khai mạc (Ảnh: Phú Thọ)

Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc Ngày hội (Ảnh: Phú Thọ)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu, khâu đột phá chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thời gian qua, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh từng bước phát triển, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố.

Theo đồng chí Phan Trọng Tấn, TECHFEST PHUTHO 2026 là diễn đàn kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và doanh nghiệp; tạo điều kiện đưa các ý tưởng, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh: “Doanh nghiệp là lực lượng tạo ra tăng trưởng, còn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp”.

Theo Thứ trưởng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng startup hay các hoạt động hỗ trợ, mà quan trọng hơn là hình thành những doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường và tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Đánh giá về tiềm năng của Phú Thọ, Thứ trưởng ghi nhận những bước phát triển của hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh; đồng thời gợi mở 5 định hướng trọng tâm gồm: lấy doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, kết nối nhà trường với doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái gắn với lợi thế địa phương; hoàn thiện các cấu phần của hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu.

Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức tri ân các doanh nghiệp đồng hành cùng TECHFEST PHUTHO 2026, ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ và đóng góp của các đơn vị đối với Ngày hội. Chương trình nghệ thuật kết hợp công nghệ với tiết mục “Hào khí nghìn năm - Vươn tầm công nghệ” cũng góp phần truyền tải tinh thần kế thừa giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ gắn với khát vọng đổi mới, sáng tạo trong thời đại số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao tặng biểu trưng tri ân tới các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Ngày hội (Ảnh: Phú Thọ)

Một nội dung được giới thiệu tại lễ khai mạc là khởi động triển khai ứng dụng Công dân số tỉnh Phú Thọ - iPhuTho. Đây là nội dung gắn với định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức khai mạc Ngày hội với chủ đề “Kích hoạt dòng chảy sáng tạo”. Nghi thức truyền tải thông điệp khơi thông nguồn lực, kết nối tri thức, công nghệ, ý tưởng và khát vọng sáng tạo; thúc đẩy sự tham gia, đồng hành của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Ảnh: Phú Thọ)

Với các hoạt động kết nối, giới thiệu thành tựu, ý tưởng, sản phẩm và giải pháp sáng tạo, TECHFEST PHUTHO 2026 tạo cơ hội để các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng hợp tác. Qua đó, góp phần thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; khuyến khích phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, từng bước đưa kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Ngày hội không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng, thành tựu khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh mà còn thể hiện quyết tâm của Phú Thọ trong phát huy nguồn lực tri thức, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo động lực cho phát triển trong giai đoạn mới.