Ngày 25/11/2026, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị “Kết nối cung cầu công nghệ cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc”. Sự kiện hướng đến giải quyết nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thông qua kết nối trực tiếp với các đơn vị sở hữu, cung cấp giải pháp công nghệ.

Kết nối đúng nhu cầu, tháo gỡ khó khăn trong đổi mới công nghệ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới đang trở thành yêu cầu đối với doanh nghiệp.

Đối với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đổi mới công nghệ có ý nghĩa thiết thực trong khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, tìm kiếm công nghệ phù hợp và đối tác chuyển giao. Trong khi đó, các tổ chức, doanh nghiệp sở hữu công nghệ có tiềm năng lại chưa kết nối được với những đơn vị có nhu cầu.

Đồng chí Nguyễn Bình Khiêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Phú Thọ)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, ông cho rằng cần tạo dựng các kênh kết nối hiệu quả để doanh nghiệp tiếp cận những giải pháp công nghệ thiết thực, có khả năng ứng dụng và chuyển giao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Hội nghị được tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối giữa bên có nhu cầu đổi mới công nghệ và bên cung cấp giải pháp, đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng.

Ông Nguyễn Sỹ Đăng, Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá và Thẩm định công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ trình bày tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Phú Thọ)

Tại Hội nghị, hai tham luận tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, gồm: “Nhận diện ‘cầu’ công nghệ - Nhu cầu thực tế và bài toán đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vùng” và “Mô hình Sàn giao dịch và Trung tâm Kết nối cung - cầu công nghệ liên vùng”.

Các nội dung trao đổi làm rõ nhu cầu đổi mới dây chuyền sản xuất, tự động hóa, xử lý môi trường, tối ưu vận hành, cũng như vai trò của các tổ chức trung gian trong kết nối doanh nghiệp với nguồn cung công nghệ. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những vấn đề cần giải quyết và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Giới thiệu 5 giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng, chuyển giao

Một trong những nội dung đáng chú ý của Hội nghị là giới thiệu 5 giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng, chuyển giao cho doanh nghiệp địa phương.

Các giải pháp được giới thiệu tập trung vào những lĩnh vực gắn với nhu cầu sản xuất và phát triển bền vững, gồm: công nghệ biến phụ phẩm lá dứa thành xơ sợi sinh thái phục vụ ngành dệt may tuần hoàn; công nghệ FUTRA FreshLock bảo quản thực phẩm tươi sống; dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt tự động công suất 30 - 50 tấn/ngày; công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp; hệ thống robot xếp dỡ pallet dẫn hướng bằng thị giác 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Những công nghệ này hướng đến các lĩnh vực như phát triển vật liệu thân thiện với môi trường, bảo quản nông sản, xử lý chất thải, nông nghiệp tuần hoàn và tự động hóa sản xuất công nghiệp.

Việc giới thiệu trực tiếp các giải pháp giúp doanh nghiệp có thêm thông tin để tìm hiểu, đánh giá khả năng ứng dụng, đồng thời trao đổi với đơn vị cung cấp về phương án chuyển giao. Đây cũng là cơ sở để các bên nhận diện khả năng hợp tác, lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

22 cuộc gặp gỡ trực tiếp, 8 cặp doanh nghiệp thống nhất hợp tác

Điểm nhấn của Hội nghị là phiên kết nối cung - cầu công nghệ trực tiếp theo hình thức 1:1 giữa doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ và các đơn vị cung cấp giải pháp.

Tại các bàn kết nối, doanh nghiệp và đại diện các đơn vị công nghệ đã trực tiếp trao đổi về nhu cầu thực tế, năng lực công nghệ, phương án hợp tác cũng như khả năng ứng dụng, chuyển giao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thông qua hình thức này, doanh nghiệp có nhu cầu được tìm hiểu, đánh giá cụ thể từng giải pháp; trong khi đơn vị cung cấp có điều kiện nắm bắt yêu cầu, tư vấn và đề xuất hướng hợp tác phù hợp.

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu giải pháp, thiết bị công nghệ tại Hội nghị (Ảnh: Phú Thọ)

Kết quả, Hội nghị ghi nhận 22 cuộc gặp gỡ trực tiếp theo hình thức 1:1; trong đó, 8 cặp doanh nghiệp thống nhất định hướng hợp tác và ký kết biên bản ghi nhớ (MOU).

Các nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu, triển khai giải pháp tự động hóa trong sản xuất công nghiệp và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số. Đây là kết quả cụ thể cho thấy hoạt động kết nối đã tạo được cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác và từng bước hình thành định hướng hợp tác.

Các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị (Ảnh: Phú Thọ)

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang; cùng đại diện các sở, ban, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Thông qua Hội nghị, Phú Thọ tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp với các đơn vị cung cấp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học và công nghệ; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận giải pháp, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Việc mở rộng liên kết đổi mới sáng tạo trong vùng được kỳ vọng góp phần đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vùng Trung du và miền núi phía Bắc.