Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 - TECHFEST PHUTHO 2026

Ngày 25/11, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (TECHFEST PHUTHO 2026) chính thức khai mạc, tạo diễn đàn trao đổi, tìm kiếm đối tác giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đổi mới sáng tạo phải tạo ra giá trị kinh tế

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn khẳng định, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược để đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo thông tin công bố tại sự kiện, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Phú Thọ xếp thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này là cơ sở để địa phương tiếp tục củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối các chủ thể và nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu.

TECHFEST PHUTHO 2026 được kỳ vọng góp phần rút ngắn quá trình đưa ý tưởng, công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là yêu cầu để hoạt động nghiên cứu gắn sát hơn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Tại lễ khai mạc, phóng sự “Phú Thọ – Hào khí Đất Tổ, khát vọng bứt phá, kiến tạo tương lai xanh” giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh. Trong đó, phát triển kinh tế xanh đặt ra nhu cầu ứng dụng công nghệ để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, cải tiến sản xuất và nâng chất lượng sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu khai mạc Ngày hội TECHFEST PHUTHO 2026

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng liên kết viện – trường

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh: “Doanh nghiệp là lực lượng tạo ra tăng trưởng, còn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới của doanh nghiệp”.

Theo Thứ trưởng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cần chú trọng hình thành những doanh nghiệp làm chủ công nghệ, tạo ra giá trị kinh tế thực chất. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp cần đi cùng chất lượng hoạt động và khả năng phát triển trên thị trường.

Để thực hiện mục tiêu này, Thứ trưởng đề nghị Phú Thọ tập trung vào năm định hướng: lấy doanh nghiệp làm trung tâm; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu thông qua liên kết viện – trường – doanh nghiệp; phát triển hệ sinh thái gắn với lợi thế địa phương; hoàn thiện các cấu phần hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế để mở rộng thị trường.

Những định hướng này đặt ra yêu cầu kết nối ngay từ quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu. Doanh nghiệp cần nêu rõ vấn đề cần giải quyết; viện, trường phát triển giải pháp phù hợp; nhà đầu tư đánh giá khả năng thương mại hóa. Cơ quan quản lý giữ vai trò hỗ trợ môi trường hợp tác, giúp các bên tiếp cận nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc trong triển khai.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cách tiếp cận ấy có ý nghĩa trong giải quyết những nhu cầu cụ thể về giống, quy trình canh tác, bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng. Các giải pháp phục vụ nông nghiệp xanh cần được đánh giá cả về hiệu quả sử dụng tài nguyên, chi phí đầu tư và khả năng áp dụng của người sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh phát biểu tại Lễ Khai mạc

Khởi động ứng dụng Công dân số iPhuTho

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức tri ân các doanh nghiệp đồng hành và khởi động triển khai ứng dụng Công dân số tỉnh Phú Thọ (iPhuTho).

Hoạt động này hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền số và xã hội số. Hiệu quả triển khai cần gắn với khả năng tiếp cận, sử dụng của người dân và mức độ thuận tiện trong thực hiện các nhu cầu thực tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 - TECHFEST PHUTHO 2026

Cùng với đó, chuỗi hoạt động trưng bày, giới thiệu ý tưởng và giải pháp công nghệ tại TECHFEST PHUTHO 2026 tạo điều kiện để các bên trao đổi, tìm kiếm đối tác và xác định cơ hội hợp tác.

Giá trị lâu dài của ngày hội sẽ được thể hiện qua những kết nối được tiếp tục sau sự kiện: kết quả nghiên cứu được thử nghiệm, công nghệ được doanh nghiệp tiếp nhận, dự án có thêm nguồn lực phát triển. Đó là cơ sở để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp cụ thể vào năng lực sản xuất, kinh doanh của Phú Thọ.

Từ khóa: TECHFEST PHUTHO 2026; Phú Thọ; đổi mới sáng tạo; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; doanh nghiệp; iPhuTho.