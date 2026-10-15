Phú Thọ thúc đẩy chuyển đổi số, nâng sức cạnh tranh du lịch

Chương trình thu hút đại diện các sở, ngành, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ tham dự.

Phú Thọ sở hữu hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc. Tuy nhiên, dữ liệu tại một số cơ sở kinh doanh còn phân tán, việc ứng dụng công nghệ và khai thác thông tin phục vụ quản lý, phát triển sản phẩm, chăm sóc khách hàng chưa đồng đều. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển đổi số phải gắn với hoạt động thực tế của doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách, thay vì chỉ tập trung đầu tư hạ tầng, phần mềm.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về giải pháp quản trị thông minh tại doanh nghiệp, khu, điểm du lịch; số hóa sản phẩm và quảng bá điểm đến trên môi trường trực tuyến; ứng dụng dữ liệu, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc khách hàng, mở rộng thị trường.

Một số nền tảng quản lý dữ liệu hội viên, kết nối kinh doanh được giới thiệu nhằm chuẩn hóa thông tin doanh nghiệp, tăng khả năng liên kết và hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ. Cùng với đó, việc xây dựng bản đồ du lịch, số hóa hình ảnh, video, phát triển thuyết minh đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ thực tế ảo 360 độ và mã QR tại điểm đến được kỳ vọng giúp du khách tiếp cận thông tin thuận tiện, chủ động lựa chọn và xây dựng hành trình.

Theo các đại biểu, dữ liệu tập trung kết hợp với CRM và AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi hành trình khách hàng từ tìm kiếm thông tin, tư vấn, đặt dịch vụ đến chăm sóc sau chuyến đi. Qua đó, đơn vị kinh doanh có thêm cơ sở nắm bắt nhu cầu, hành vi và phản hồi của du khách, cải thiện chất lượng phục vụ, tăng cường liên kết dịch vụ và phát triển nguồn khách bền vững.

Các ý kiến tại tọa đàm nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch Phú Thọ. Việc triển khai cần phù hợp với điều kiện từng địa phương, doanh nghiệp, chú trọng hiệu quả khai thác dữ liệu, năng lực quản trị và giá trị kinh tế mang lại.

Tọa đàm góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp và đơn vị công nghệ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch số. Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, gắn với không gian quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP và phiên chợ hàng Việt tại Khu du lịch Mai Châu.