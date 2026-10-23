Phú Thọ thu nhận 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

4.694 mộ liệt sĩ tại Phú Thọ được lấy mẫu trong giai đoạn 1, trong đó thu nhận 3.999 mẫu để giám định ADN.

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Đức Cương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Trước khi triển khai chiến dịch, toàn tỉnh có 5.050 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và không có thông tin cần lấy mẫu giám định ADN; đồng thời còn 1.385 thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn chưa được tìm kiếm, quy tập.

Qua gần 5 tháng triển khai, tỉnh hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 4.694 mộ tại 128 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 69 xã, phường trong kế hoạch giai đoạn 1. Kết quả thu được 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ, còn 695 mộ không thu được mẫu. Toàn bộ mẫu thu nhận đã được bảo quản, vận chuyển và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.

Cùng với việc lấy mẫu, các lực lượng đã khảo sát, xác minh và kết luận 9 khu vực có hài cốt liệt sĩ chưa quy tập. Tỉnh tổ chức quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 trường hợp có danh tính; 6 trường hợp còn lại đã được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Để phục vụ đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ, trong đợt 1, Công an tỉnh phối hợp thu nhận 19.489 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, đạt 96,06% số đăng ký. Với những trường hợp khó di chuyển, lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu tại nhà cho 179 thân nhân.

Quá trình thực hiện vẫn gặp khó khăn khi thông tin về nơi chôn cất ban đầu ngày càng ít, địa hình thay đổi, nhiều nhân chứng đã mất hoặc tuổi cao, trí nhớ giảm sút. Việc xác minh quan hệ thân nhân cũng mất nhiều thời gian do thiếu giấy tờ, thông tin chưa đầy đủ.

Năm 2027, Phú Thọ đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 15 hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn 2 của chiến dịch tập trung xác định danh tính đối với 356 mộ thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng, giám định ADN nếu không đủ điều kiện thực chứng.

Tỉnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, tập trung tìm kiếm tại địa bàn có thông tin chính xác; đồng thời đề nghị đẩy nhanh giám định ADN đối với các mẫu đã bàn giao.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc.