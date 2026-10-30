Phú Thọ: Thu ngân sách 10 tháng năm 2026 ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng

Cán Bộ Thuế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế

Thu nội địa chiếm gần 90% tổng thu ngân sách

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán Trung ương giao và bằng 88,6% dự toán HĐND tỉnh giao.

​Trong cơ cấu nguồn thu, thu nội địa tiếp tục giữ vai trò nòng cốt khi ước đạt 46.008 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng thu toàn tỉnh. Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 5.392 tỷ đồng, bằng 84,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Chỉ tiêu thu ngân sáchGiá trị ước đạt (Tỷ đồng)Tỷ lệ % so với dự toán Trung ươngTỷ lệ % so với dự toán HĐND tỉnh :Tổng thu ngân sách51.40092,2%88,6% .Thu nội địa46.008.Thu xuất nhập khẩu5.392

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh hàng loạt giải pháp căn cơ nhằm tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế và chủ động khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa. Song song với công tác quản lý thuế, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng đến việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Đáng chú ý, công tác đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp được tăng cường sâu rộng thông qua chương trình “Cà phê doanh nhân” duy trì hằng tuần, kết hợp với các buổi gặp mặt, tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách địa phương.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc đất đai, đôn đốc nguồn thu cuối năm

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2026 là vô cùng quan trọng. Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán được giao, tỉnh đang tập trung quản lý chặt chẽ người nộp thuế, kiểm soát nguồn thu và nghĩa vụ thuế phát sinh; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu đối với các lĩnh vực có rủi ro cao.

​Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, cơ quan chức năng chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ các rào cản vướng mắc. Đặc biệt, tỉnh theo sát và hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập có hoạt động xuất nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, thuận lợi và đúng quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vướng mắc về thủ tục đất đai hay chậm trễ trong xác định giá đất làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

​Việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án kết hợp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, ổn định sản xuất kinh doanh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách năm 2026.