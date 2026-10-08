Phú Thọ: Thu hút FDI tăng hơn 76%

Ngày 8/10, ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì họp báo định kỳ quý III năm 2026 nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV và trao đổi, làm rõ những vấn đề được các cơ quan báo chí, dư luận quan tâm.

Quang cảnh buổi họp báo

Công nghiệp, thương mại và thu hút đầu tư tạo động lực tăng trưởng

Theo báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Phú Thọ vẫn duy trì được sự ổn định và ghi nhận những kết quả đáng chú ý trên nhiều lĩnh vực.

Điểm sáng nổi bật là sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá. Lũy kế 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,52% so với cùng kỳ năm 2025; riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,32%, tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đáng chú ý, có 18/22 nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ. Trong đó, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 30,02%; sản xuất kim loại tăng 12,98%; chế biến thực phẩm tăng 11,06%. Những kết quả này cho thấy sự đóng góp đáng kể của các ngành sản xuất chủ lực vào hoạt động kinh tế trên địa bàn.

Cùng với công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 129,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải đạt khoảng 17,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2%, phản ánh sự gia tăng của hoạt động lưu thông hàng hóa và nhu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp báo.

Đặc biệt, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh. Tính đến ngày 15/9, Phú Thọ thu hút 97 dự án FDI, gồm 26 dự án cấp mới và 71 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 2,025 tỷ USD, tăng 76,6% so với cùng kỳ.`

Đối với đầu tư trong nước, tỉnh thu hút 137 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 73,6 nghìn tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 9 tháng ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thu ngân sách cũng ghi nhận kết quả tích cực. Tính đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng duy trì ổn định, tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 9 ước đạt 406 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2025.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù chịu tác động của thời tiết bất lợi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, sản xuất nhìn chung vẫn được duy trì ổn định. Tổng đàn lợn ước đạt hơn 1,53 triệu con, tăng 10,5%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt gần 57,7 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế và nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thực hiện nhiệm vụ cuối năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đáng chú ý, mặc dù sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng khá, tốc độ tăng trưởng trong quý III có dấu hiệu chậm lại so với hai quý đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III tăng 15,91%, thấp hơn mức tăng 26,13% của quý I và 23,99% của quý II. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào còn cao, thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực có dấu hiệu thu hẹp; sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2026 đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và giữ vững ổn định kinh tế - xã hội.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại buổi họp báo

Một nội dung quan trọng của buổi họp báo là phần thảo luận, trao đổi giữa các cơ quan báo chí với đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Trên tinh thần công khai, trao đổi thông tin và tăng cường phối hợp, đại diện các cơ quan chuyên môn giải đáp, làm rõ những vấn đề được phóng viên, nhà báo nêu ra cũng như các nội dung dư luận quan tâm.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Phú Thọ giải đáp, làm rõ những vấn đề báo chí, dư luận quan tâm

Thông qua họp báo định kỳ, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phản ánh khách quan, đầy đủ những kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Với những kết quả tích cực sau 9 tháng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, Phú Thọ đang có thêm nền tảng để nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tiếp tục khẳng định tiềm năng và sức hút của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.