Phú Thọ thông qua nghị quyết đầu tư xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô

Các đại biểu thông qua Nghị quyết đầu tư xây dựng cầu Hai Bà Trưng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Dự án được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giao thông quan trọng, mở rộng không gian phát triển đô thị Việt Trì, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và thu hút đầu tư vào địa phương.

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Tổ đại biểu số 1, Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng việc đầu tư xây dựng cầu Hai Bà Trưng và tuyến đường kết nối đến nút giao IC6 là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị Việt Trì trong thời gian tới.

Với quy mô đầu tư lớn, công trình không chỉ góp phần tăng cường năng lực kết nối giao thông mà còn mở ra cơ hội phát triển hạ tầng, cảnh quan và không gian đô thị hai bên sông Lô. Qua đó, tạo động lực thu hút các nguồn lực đầu tư, từng bước xây dựng khu vực Việt Trì khang trang, văn minh, hiện đại, tương xứng với vai trò trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế của tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Hai Bà Trưng. Theo đó, công trình cần được nghiên cứu hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật, công năng giao thông với yếu tố thẩm mỹ, cảnh quan, hướng tới trở thành điểm nhấn kiến trúc, mang dấu ấn riêng của đô thị Việt Trì.

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ thông qua nhiều nội dung quan trọng của tỉnh. (Ảnh: NGỌC LONG)

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thông qua các nghị quyết liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và liên kết vùng, trong đó có nghị quyết việc thống nhất giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu (kết nối với tỉnh Phú Thọ).

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên cũ đến huyện Vĩnh Tường cũ (giai đoạn 2) và nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý để triển khai những nhiệm vụ theo thẩm quyền, góp phần tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị, ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ và cơ chế phối hợp, bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng quy định.

Đối với các dự án hạ tầng giao thông, tỉnh cần chủ động phối hợp thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phát huy vai trò kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.