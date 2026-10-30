Phú Thọ: Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Ngày 30/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết kỳ họp liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh Phú Thọ và thành phố Hà Nội.

Các nghị quyết được thông qua gồm: Nghị quyết thống nhất giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Minh Châu 2 kết hợp đường trục kinh tế xã Minh Châu (kết nối với tỉnh Phú Thọ); Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường (giai đoạn 2); Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 cao tốc Nội Bài-Lào Cai; Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thảo luận tại Kỳ họp, về chủ trương đầu tư Dự án nhóm A xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho rằng, dự án có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị hai bên bờ sông Lô và tăng cường kết nối liên vùng.

Đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh Phú Thọ thảo luận tại Kỳ họp. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Công trình sẽ tạo động lực phát triển mới, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng Việt Trì khang trang, hiện đại.

Đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Hai Bà Trưng, bảo đảm công trình vừa đáp ứng yêu cầu giao thông, vừa trở thành điểm nhấn kiến trúc đô thị; đồng thời đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2030.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Việt Trì-Hòa Bình, cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu, đường Hòa Lạc-Hòa Bình và đường Vành đai 5 vùng Thủ đô, đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5, đại biểu Nguyễn Việt Quỳnh đề nghị, tỉnh đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phấn đấu hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư vào cuối năm 2026 và nửa đầu năm 2027; kịp thời trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung danh mục, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và năm 2027.

Quá trình triển khai cần bảo đảm đồng bộ với quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và giải ngân; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ công trình, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Chủ tọa Kỳ họp. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Đối với việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đại biểu Nguyễn Hương Giang, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Tổ đại biểu số 13 cho rằng, việc điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển Thủ đô, thống nhất công tác quản lý, bảo tồn Vườn quốc gia Ba Vì, thúc đẩy du lịch sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đề án, tỉnh Phú Thọ dự kiến điều chỉnh 4.006,38 ha diện tích tự nhiên và 243 hộ gia đình với 1.057 người thuộc xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn về thành phố Hà Nội.

Đại biểu đánh giá đề án được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, nhận được sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân.

Đại biểu cũng đề nghị, tỉnh tiếp tục phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, tổ chức bàn giao sau khi được Quốc hội quyết định; đồng thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp với địa giới mới, bảo đảm quyền lợi và ổn định đời sống nhân dân.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Đức Hinh khẳng định, các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ theo thẩm quyền, tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ và cơ chế phối hợp, bảo đảm đúng quy định, đồng bộ, hiệu quả.

Đối với các dự án giao thông, tỉnh cần chủ động phối hợp với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính, cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện đề án và tổ chức bàn giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp với phương án được cấp có thẩm quyền quyết định.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các nghị quyết được triển khai nghiêm túc, hiệu quả./.