Phú Thọ tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các dự án. (Ảnh: TRẦN HẢO)

Các dự án gồm: Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ, kết nối với Quốc lộ 6; Dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình (cũ) với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình (cũ).

Đây là những công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối khu vực và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện dự án đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường do diện tích đất có sự chồng lấn với phạm vi thực hiện dự án khác; hồ sơ xác minh nguồn gốc đất, thời điểm hình thành tài sản và điều kiện bồi thường chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và tiến độ thi công của các nhà thầu...

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình Bùi Ngọc Tâm đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Trong đó, Ủy ban nhân dân phường Hòa Bình cần sớm ban hành thông báo thu hồi đất đối với đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km0+220, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng... Mục tiêu là sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 10/11/2026, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trong năm 2026.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp giải quyết các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở rà soát cụ thể từng trường hợp, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, không để những vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án. Trong quá trình thực hiện phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiến độ công trình…