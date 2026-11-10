Phú Thọ: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án vùng chuyển dân sông Đà

Giải ngân vốn đạt 37,85% kế hoạch

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình (tỉnh Phú Thọ) các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà được triển khai trên địa bàn 21 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng mức đầu tư 4.053,256 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 2.988,431 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình là 1.064,825 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong là một trong những công trình trọng điểm thuộc Đề án, có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, với chiều dài tuyến gần 24,8km, đi qua địa bàn các xã Đà Bắc và Tiền Phong.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn được giao thực hiện Đề án đạt 1.766,519 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 31/1/2026 đạt 1.331,885 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026, tổng vốn là 402,131 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 30/9/2026, giá trị giải ngân mới đạt 152,188 tỷ đồng, tương đương 37,85% kế hoạch.

Kết quả giải ngân còn thấp đặt ra yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương liên quan phải tập trung xử lý những điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng xây dựng.

Đường Vầy Nưa - Tiền Phong đạt 60% khối lượng hợp đồng

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, dự án nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong là một trong những công trình trọng điểm thuộc Đề án.

Dự án có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, với chiều dài tuyến gần 24,8km, đi qua địa bàn các xã Đà Bắc và Tiền Phong.

Công trình được khởi công từ tháng 2/2023 nhằm cải thiện điều kiện đi lại, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng chuyển dân sông Đà.

Đến nay, dự án đã thu hồi 46,87/47,31ha đất, bàn giao mặt bằng 24,561/24,787km, đạt 99,6% chiều dài tuyến.

Mặt bằng cơ bản được bàn giao tạo điều kiện để các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công các hạng mục còn lại. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một vị trí vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ.

Cụ thể, một hộ dân chưa thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ đối với khoảng 86m mặt bằng do còn kiến nghị về đơn giá bồi thường. Trước đó, quá trình xác định nguồn gốc đất tại một số vị trí cũng gặp khó khăn do tình trạng chồng lấn hoặc thông tin cấp đất chưa phù hợp với bản đồ 672.

Do tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, nhà thầu phải tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bố trí tăng ca vào buổi tối tại những thời điểm lưu lượng phương tiện thấp để tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ.

Về thi công xây lắp, trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 6/11, ông Ngô Thanh Pho, Chỉ huy trưởng dự án cho biết, tính đến thời điểm hiện tại khối lượng thực hiện đạt khoảng 189,4 tỷ đồng, tương đương 60% giá trị hợp đồng 316,449 tỷ đồng. Giá trị giải ngân lũy kế đạt 188,519 tỷ đồng, tương đương 59,6% giá trị hợp đồng.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành nền đường khoảng 23,5/24,787km, thảm mặt đường được 13,787km.

Các mũi thi công đang tập trung hoàn thiện mặt đường cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm bê tông nhựa đoạn Km20 - Km25; thi công tường chắn đất tại Km 20+100 - Km 20+233,4 và triển khai đào hạ nền, thi công cống thoát nước ngang đường, móng cấp phối đá dăm trên đoạn Km15 - Km20.

Do tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, nhà thầu phải tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời bố trí tăng ca vào buổi tối tại những thời điểm lưu lượng phương tiện thấp để tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ.

Công tác bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông được triển khai thông qua hệ thống biển báo, rào chắn và lực lượng điều tiết giao thông tại công trường.

Bên cạnh vướng mắc mặt bằng, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng và chi phí vận chuyển tăng cao cũng gây áp lực lên chi phí đầu vào, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công. Thời tiết mưa nhiều khiến một số hạng mục thảm mặt đường không thể triển khai theo kế hoạch, tác động đến tiến độ hoàn thành và giải ngân vốn.

Trước tình hình trên, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nguồn lực, chủ động điều chỉnh phương án thi công theo điều kiện thời tiết, ưu tiên những hạng mục đủ điều kiện triển khai, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm phần mặt bằng còn vướng.

Phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/12/2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và đưa công trình vào khai thác từ tháng 1/2027.

Phấn đấu hoàn thành dự án trước ngày 30/12/2026, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và đưa công trình vào khai thác từ tháng 1/2027.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ

Cùng với dự án đường Vầy Nưa - Tiền Phong, tuyến đường liên xã từ xóm Thung, xã Mường Hoa, đến xóm Dài, xã Thung Nai cũng đang được triển khai thi công, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hoà Bình, khối lượng thi công của dự án đạt khoảng 67,5% giá trị hợp đồng. Mặt bằng đã bàn giao 6,3/6,428km, đạt khoảng 98%.

Nhà thầu đang chuẩn bị thi công bê tông mặt đường đoạn Km 1+600 - Km 2+000, triển khai hệ thống cống trên đoạn Km 2+000 - Km 3+000 và đục, phá đá nền đường tại Km 3+800 - Km 4+000.

Để bảo đảm tiến độ các công trình thuộc Đề án, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương; khẩn trương xử lý các tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; đồng thời chủ động nguồn vật liệu, nhân lực và thiết bị thi công.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn lao động. Cùng với đó, các đơn vị cần tập trung nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, kịp thời tháo gỡ những khó khăn ảnh hưởng đến giải ngân.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công mà còn từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện điều kiện đi lại, ổn định đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho người dân vùng chuyển dân sông Đà.