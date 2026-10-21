Phú Thọ: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh GPMB đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng

Sáng 21/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khu vực Vĩnh Phúc.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương chủ động phối hợp, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, đoạn tuyến đi qua địa bàn khu vực Vĩnh Phúc dài khoảng 42km, thuộc 10 xã, phường gồm: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Sông Lô, Sơn Đông, Tiên Lữ, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Hội Thịnh, Yên Lạc và Bình Nguyên.

Tổng diện tích dự kiến cần bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 210ha. Phạm vi dự án liên quan đến 3 ga đường sắt, 16 khu tái định cư, 5 khu nghĩa trang nhân dân cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó có Trường THPT Bình Xuyên.

Dự án được chia thành 26 tiểu dự án độc lập, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 7.385 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2027. Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được giao làm chủ đầu tư, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Để đáp ứng khối lượng công việc lớn, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã thành lập 5 tổ giải phóng mặt bằng với hơn 50 cán bộ, phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ. Đơn vị cũng dự kiến tăng cường thêm khoảng 30 cán bộ khi cần thiết.

Đến ngày 20/10/2026, việc lập bản đồ thu hồi đất, xây dựng kế hoạch thu hồi đất và tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã được triển khai tại cả 10/10 xã, phường.

Trong đó, các xã Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Hội Thịnh, Yên Lạc, Tiên Lữ, Sơn Đông và Sông Lô đã xác định chủ sử dụng đối với khoảng 90% diện tích đất thu hồi. Tại phường Vĩnh Yên, phường Phúc Yên và xã Bình Nguyên, tỷ lệ này đạt khoảng 75%.

Đối với các tiểu dự án xây dựng khu tái định cư, nghĩa trang nhân dân và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị đang triển khai thủ tục liên quan. Việc di chuyển Trường THPT Bình Xuyên cũng được thực hiện theo kế hoạch.

Theo kế hoạch xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2027.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt thuộc Bộ Xây dựng sớm bàn giao hồ sơ, ranh giới giải phóng mặt bằng đối với các công trình hoàn trả, vị trí mỏ vật liệu, bãi đổ thải và tuyến nhánh kết nối từ cảng ICD đến ga Phúc Yên.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề xuất UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất đầu mối thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán công tác đo vẽ bản đồ; xem xét cho phép địa phương sử dụng bản đồ thu hồi đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cung cấp để triển khai các bước tiếp theo.

Các địa phương cũng cần sớm chấp thuận địa điểm xây dựng nghĩa trang nhân dân, tăng cường nhân lực phục vụ giải phóng mặt bằng.

Vị trí xây dựng ga Sơn Đông tại xã Sơn Đông (tỉnh Phú Thọ). Ga Sơn Đông được định hướng trở thành ga trung tâm của tỉnh Phú Thọ, gắn với hình thành trung tâm thương mại, kết nối quy hoạch đô thị Việt Trì và không gian phát triển đô thị hai bờ sông Lô.

Bảo đảm đồng bộ hạ tầng, quyền lợi người dân

Kiểm tra thực tế tại các vị trí xây dựng ga đường sắt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh định hướng phát triển ga Sơn Đông trở thành ga trung tâm của tỉnh, gắn với hình thành trung tâm thương mại, kết nối quy hoạch đô thị Việt Trì và không gian phát triển đô thị hai bờ sông Lô.

Đây được xác định là định hướng quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương và toàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương chủ động phối hợp, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định thiết kế kỹ thuật, hướng dẫn địa phương triển khai đo đạc bảo đảm chính xác, thống nhất, đúng quy định.

Sở Tài chính thực hiện thẩm định dự toán, định mức và hướng dẫn xác định chi phí giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc phối hợp, hướng dẫn các địa phương xác định giá đất bồi thường theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với công tác xác định ranh giới đất, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt khẩn trương rà soát, xem xét cắm cọc xác định ranh giới phục vụ triển khai dự án, làm cơ sở để các địa phương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc được yêu cầu rà soát kỹ các tiểu dự án, đặc biệt là hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư, bảo đảm đầu tư đồng bộ, đáp ứng điều kiện bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ thi công. Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.