Phú Thọ: Tháo gỡ nút thắt, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc sớm hoàn thành

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Một trong những công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai tại khu vực Vĩnh Phúc là Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Trong đó, nút giao IC5 thuộc địa bàn xã Tam Dương do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn trực tiếp tổ chức thi công với tổng giá trị gói thầu là hơn 309 tỷ đồng.

Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua Vĩnh Phúc (cũ) có tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng.

Là đơn vị có kinh nghiệm tham gia xây dựng nhiều công trình hạ tầng, giao thông và công trình kỹ thuật có yêu cầu cao, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác thi công tại nút giao IC5. Trên công trường hiện có khoảng 80 cán bộ, công nhân thường xuyên làm việc, tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Tiến độ thi công đến nay đạt 50% khối lượng theo giá trị hợp đồng. Tại một số vị trí do đặc thù nền đất yếu, vì vậy đòi hỏi nhà thầu phải chú trọng giải pháp xử lý bằng công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện các đặc tính cơ lý của đất, tăng khả năng chịu tải, hạn chế lún và bảo đảm độ ổn định, tuổi thọ lâu dài cho công trình.

Công tác thi công tại nút giao IC5 được nhà thầu đẩy mạnh triển khai nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Không chỉ tập trung nguồn lực và thiết bị, nhà thầu còn đẩy mạnh các giải pháp tổ chức thi công, tăng ca, tăng kíp, tranh thủ thời gian và điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng công việc. Theo anh Nguyễn Văn Phượng, Phó Chỉ huy trưởng công trường thi công nút giao IC5, hiện nay, đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị, chủ động điều chỉnh phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, phấn đấu hoàn thành công tác đắp đất trong tháng 12/2026. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành mục tiêu rút ngắn thời gian thi công 18 tháng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Quyết liệt phối hợp, khơi thông nguồn lực

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, năm 2026, đơn vị được giao quản lý 178 dự án và 8 đồ án quy hoạch, với tổng nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 là hơn 3.500 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn kéo dài từ năm 2025. Tính đến đầu tháng 11/2026, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 2.627 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch. Một số dự án có tiến độ triển khai đảm bảo và kết quả giải ngân tốt, tiêu biểu như: Dự án đường song song đường sắt Hà Nội – Lào Cai, đoạn từ Hợp Thịnh – Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt) có tỷ lệ giải ngân đạt 100%; dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 310C đoạn từ quốc lộ 2C đến quốc lộ 2B, tỷ lệ giải ngân đạt gần 83%; dự án tuyến đường giao thông kết nối từ đê Tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc đạt tỷ lệ giải ngân 91,85%...

Để đạt mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn năm 2026, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tác động trực tiếp đến tiến độ các công trình. Theo đơn vị, hiện nay tiến độ bàn giao mặt bằng tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu và các mốc thời gian chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt, tình trạng mặt bằng được bàn giao không liên tục, xen kẽ giữa những vị trí đã có và chưa có mặt bằng khiến nhà thầu khó tổ chức thi công đồng bộ. Nhiều hạng mục phải triển khai nhỏ lẻ, phân tán, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả tổ chức thi công.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc luôn phối hợp quyết liệt tháo gỡ khó khăn nhằm đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

Cùng với đó, biến động giá các loại vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá, nhựa đường và giá xăng dầu tăng cao so với thời điểm trúng thầu đang tạo áp lực tài chính đối với nhà thầu. Điều kiện thời tiết bất lợi cũng khiến nhiều công trình gặp khó. Những đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 8 và tháng 9/2026 ảnh hưởng đáng kể đến công tác đào đắp đất, nhất là tại các dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật khiến quá trình thi công bị gián đoạn. Một số dự án có tổng số vốn khoảng 225 tỷ đồng dự kiến khởi công trong tháng 11 và tháng 12/2026 nên tỷ lệ giải ngân hiện còn thấp.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì vậy, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo trực tiếp phụ trách dự án; đồng thời, tập trung đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát bám sát hiện trường, tăng cường máy móc, nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp khi cần thiết. Các thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án mới được đẩy nhanh để sớm khởi công; hồ sơ nghiệm thu, thanh toán được khẩn trương hoàn thiện ngay khi có khối lượng công việc hoàn thành.

Đặc biệt, việc phối hợp với chính quyền các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên. Những khó khăn, vướng mắc luôn được kiểm tra, rà soát theo từng dự án, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, hạn chế tình trạng mặt bằng bàn giao chậm, không liên tục, gây lãng phí thời gian và nguồn lực.

Một giải pháp khác được đơn vị chú trọng là thường xuyên rà soát khả năng giải ngân của từng dự án để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn. Cách làm này nhằm hạn chế tình trạng vốn chờ công trình, đồng thời tạo điều kiện cho những dự án có khả năng triển khai tốt được bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ.