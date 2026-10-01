Phú Thọ tháo gỡ điểm nghẽn, thúc tiến độ các dự án giao thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị

Chiều 29/9, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến với các cơ quan, địa phương nhằm rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải chậm tiến độ, giải ngân thấp; xác định nguyên nhân, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm thông tin về tiến độ 3 dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn, gồm: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn từ Km19+000 - Km53+000; đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP); đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ.

Đây đều là những dự án có quy mô lớn, gắn với yêu cầu tăng cường kết nối hạ tầng giao thông. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn lực và phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn, thủ tục đầu tư và một số nội dung cần sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Việc tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy tiến độ các dự án tại Phú Thọ cũng nằm trong yêu cầu chung về tăng tốc giải ngân nguồn vốn dành cho các công trình giao thông trọng điểm trên cả nước trong những tháng cuối năm.

Trên cơ sở rà soát tiến độ, tình hình bố trí và giải ngân nguồn vốn của từng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị các cơ quan Trung ương quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đồng bộ, hạn chế phát sinh lãng phí và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Về phía địa phương, Phú Thọ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, chủ động bố trí nguồn lực, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ các dự án theo kế hoạch.