Theo hồ sơ, khu đất vi phạm nằm tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 25, trước đây thuộc phường Liên Bảo, nay là TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Đây là diện tích đất công ích, loại đất trồng cây lâu năm, do UBND phường quản lý.

Các lực lượng chức năng tham gia tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng và khôi phục tình trạng ban đầu của khu đất.

Diện tích đất bị chiếm là 132,6m2. Trên khu đất này đã xây dựng một công trình tường gạch, mái lợp tôn, hiện không có người ở. Hành vi vi phạm được xác định là chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý; đối tượng vi phạm không xác định được.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng và khôi phục tình trạng ban đầu của khu đất. Quá trình thực hiện có sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị và lực lượng chức năng, bảo đảm triển khai quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Ông Hoàng Đình Thuật, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, việc tháo dỡ công trình vi phạm tại TDP Làng Bầu thể hiện sự kiên quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai, nhất là đối với quỹ đất công ích.

Việc xử lý dứt điểm công trình vi phạm góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Thời gian tới, phường Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Đồng thời, địa phương nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, tổ dân phố và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai.

Việc xử lý dứt điểm công trình vi phạm góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Ngọc Minh