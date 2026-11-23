Theo báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, toàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 170/274 nhiệm vụ Trung ương giao, đạt 62%; trong đó có 5 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: KHCN.

Đối với 6 nhiệm vụ trọng tâm theo các Kế hoạch, Quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, còn 1 nhiệm vụ đang triển khai bảo đảm tiến độ.

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm, tỉnh Phú Thọ hiện có 112 nhiệm vụ, sản phẩm, dự án đang và đã triển khai, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 33 nhiệm vụ, y dược 14 nhiệm vụ, khoa học kỹ thuật và công nghệ 21 nhiệm vụ, khoa học xã hội 15 nhiệm vụ, chuyển đổi số 27 nhiệm vụ.

Năm 2026, Phú Thọ lựa chọn phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chè chất lượng cao theo quy trình hữu cơ và chế biến sâu. Định hướng quy mô vùng nguyên liệu từ 1.000 đến 1.500 ha, giá trị sản xuất dự kiến đạt từ 200 đến 450 tỷ đồng mỗi năm.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 63 tổ chức khoa học và công nghệ, 23 trường đại học, cao đẳng và 20 viện, trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm. Tỉnh đang đầu tư 50 tỷ đồng để nâng cao năng lực kiểm định, kiểm nghiệm.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 06 doanh nghiệp công nghệ cao. Trong năm 2026, tỉnh đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, với tổng kinh phí 4,05 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phú Thọ đã thẩm định công nghệ đối với 743 dự án đầu tư và cấp 15 giấy chứng nhận gia hạn, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ. Đối với nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh giao, khối các Sở, ban, ngành và cơ quan Đảng có tổng số 153 nhiệm vụ, khối xã, phường có 55 nhiệm vụ. Trong tháng 11, các nhiệm vụ đến hạn đều được hoàn thành đúng tiến độ.

Giám Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc - Ảnh: KHCN.

Tại buổi làm việc, các Sở, ngành của tỉnh Phú Thọ đã tập trung giải trình, làm rõ những nhóm vấn đề mà đoàn công tác yêu cầu. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp và hướng xử lý đối với từng nội dung còn vướng mắc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị tỉnh Phú Thọ tập trung rà soát, triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng kiểm soát tiến độ, xác định rõ sản phẩm đầu ra và minh chứng hoàn thành từng nhiệm vụ, bảo đảm số liệu báo cáo thống nhất, chính xác, có khả năng kiểm chứng.

Đối với dữ liệu số, cần làm rõ khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, trước hết là dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính, đồng thời rà soát hạ tầng, nền tảng số, chất lượng đường truyền, độ phủ sóng 5G và phương án bảo đảm an toàn thông tin, tránh đầu tư trùng lặp.

Về dịch vụ công trực tuyến, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành cập nhật danh mục thủ tục hành chính, lựa chọn những thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ưu tiên tái cấu trúc quy trình có số lượng hồ sơ lớn. Việc đánh giá phải gắn với hiệu quả thực tế, nhất là mức độ giảm giấy tờ, thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với hồ sơ giải quyết quá hạn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cũng yêu cầu tỉnh Phú Thọ đối chiếu chặt chẽ số liệu kinh phí được giao, dự toán và kết quả giải ngân theo từng nguồn vốn, nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân, phương án xử lý đối với các khoản chưa phân bổ, chậm giải ngân.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: KHCN.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị tỉnh Phú Thọ phân công rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý từng nhiệm vụ, phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh trong phối hợp, thống nhất số liệu giữa các Sở, ngành, địa phương. Tỉnh Phú Thọ cần rà soát, cập nhật kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với chiến lược quốc gia, hoàn thiện kết quả và cập nhật tiến độ các nhiệm vụ trước ngày 29/1/2027.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn giao Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, tài liệu để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu, khẩn trương đối chiếu, thống nhất số liệu, bảo đảm chính xác, đồng bộ. Những nội dung có thể triển khai ngay phải tập trung thực hiện; các khó khăn, vướng mắc tiếp tục được rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Tỉnh Phú Thọ xác định triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Những ý kiến của đoàn công tác là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng triển khai Nghị quyết trong thời gian tới.