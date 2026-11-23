Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với đoàn có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, toàn tỉnh đã hoàn thành 170/274 nhiệm vụ Trung ương giao, đạt 62%; 5 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Đối với 6 nhiệm vụ trọng tâm theo các kế hoạch, quyết định của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ, tỉnh đã hoàn thành 5 nhiệm vụ, còn 1 nhiệm vụ đang triển khai bảo đảm tiến độ.

Đối với nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh giao, khối các sở, ban, ngành và cơ quan Đảng có tổng số 153 nhiệm vụ; khối xã, phường có 55 nhiệm vụ. Trong tháng 11, các nhiệm vụ đến hạn đều được hoàn thành đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành của tỉnh đã tập trung giải trình, làm rõ những nhóm vấn đề mà đoàn công tác yêu cầu. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp và hướng xử lý đối với từng nội dung còn vướng mắc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị tỉnh tập trung rà soát, triển khai đồng bộ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng kiểm soát tiến độ, xác định rõ sản phẩm đầu ra và minh chứng hoàn thành từng nhiệm vụ; bảo đảm số liệu báo cáo thống nhất, chính xác, có khả năng kiểm chứng.

Đối với dữ liệu số, cần làm rõ khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu, trước hết là dữ liệu đất đai, bản đồ địa chính; đồng thời rà soát hạ tầng, nền tảng số, chất lượng đường truyền, độ phủ sóng 5G và phương án bảo đảm an toàn thông tin, tránh đầu tư trùng lặp.

Về dịch vụ công trực tuyến, tỉnh cần phối hợp với các bộ, ngành cập nhật danh mục thủ tục hành chính, lựa chọn những thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ưu tiên tái cấu trúc quy trình có số lượng hồ sơ lớn. Việc đánh giá phải gắn với hiệu quả thực tế, nhất là mức độ giảm giấy tờ, thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với hồ sơ giải quyết quá hạn.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng yêu cầu tỉnh đối chiếu chặt chẽ số liệu kinh phí được giao, dự toán và kết quả giải ngân theo từng nguồn vốn, nhiệm vụ; làm rõ nguyên nhân, phương án xử lý đối với các khoản chưa phân bổ, chậm giải ngân.

Trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cần lựa chọn sản phẩm có tiềm năng, lợi thế để tập trung nghiên cứu, chế biến sâu, nâng cao giá trị; xác định rõ khả năng chuyển giao, thị trường tiêu thụ và hiệu quả ứng dụng công nghệ. Đồng thời, sớm hoàn thiện đề án phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động với nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra cụ thể.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, đồng chí đề nghị tỉnh phân công rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý từng nhiệm vụ; phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 cấp tỉnh trong phối hợp, thống nhất số liệu giữa các sở, ngành, địa phương. Tỉnh cần rà soát, cập nhật kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với chiến lược quốc gia, hoàn thiện kết quả và cập nhật tiến độ các nhiệm vụ trước ngày 29/1/2027.

Với các kiến nghị, vướng mắc của tỉnh, đoàn công tác giao các đơn vị chuyên môn phối hợp rà soát, hỗ trợ tháo gỡ; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại phường Việt Trì.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, bổ sung số liệu, tài liệu để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu; khẩn trương đối chiếu, thống nhất số liệu, bảo đảm chính xác, đồng bộ. Những nội dung có thể triển khai ngay phải tập trung thực hiện; các khó khăn, vướng mắc tiếp tục được rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh xác định triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tỉnh đã phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu. Những ý kiến của đoàn công tác là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng triển khai Nghị quyết trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì.