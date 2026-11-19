Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tham quan mô hình tại hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 57 của tỉnh. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ

Là xã miền núi có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, xã Yên Sơn gặp không ít khó khăn trong việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân. Một số thôn vùng cao cách trung tâm xã gần 30km, khiến việc đi lại mất nhiều thời gian, nhất là đối với người cao tuổi.

Trước thực tế đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chú trọng nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đồng thời bố trí cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 4.030 hồ sơ thủ tục hành chính; 100% hồ sơ được số hóa, tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công. Trong đó, 3.958 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt tỷ lệ 98,88%.

Bà Nguyễn Thị Tâm, người dân thôn Tinh Nhuệ, chia sẻ: “Trước đây, việc sử dụng VNeID hay thực hiện các thao tác trên điện thoại để giải quyết thủ tục hành chính còn khá khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, khi đến trung tâm, tôi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chu đáo, từ những thao tác nhỏ nhất. Nhờ vậy, thủ tục được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, tôi rất hài lòng với tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ ở đây”.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Phú Thọ xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển. Trong đó, điểm nổi bật là tỉnh đã mạnh dạn chuyển từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu số.

Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Phú Thọ được đưa vào vận hành, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Hệ thống cho phép lãnh đạo các cấp theo dõi trực tuyến các chỉ tiêu phát triển, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ phân tích, dự báo và cảnh báo sớm những nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Qua đó, tư duy lãnh đạo, điều hành từng bước chuyển từ quản lý theo kế hoạch sang quản trị theo mục tiêu và hiệu quả thực chất.

Theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp của Chính phủ, Phú Thọ đạt 95,27/100 điểm. Đặc biệt, Chiến dịch cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ quá hạn đã giải quyết 8.568/8.620 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,39%.

Ngoài ra, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình đạt khoảng 94%; tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 90,04%; cơ sở dữ liệu đảng viên đã được làm sạch 100%.

Để bảo đảm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, Phú Thọ chú trọng đầu tư hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin. Đến nay, 100% xã, phường được phủ cáp quang băng rộng; mạng 4G phủ sóng khoảng 98% diện tích... Đặc biệt, tỉnh đã xóa hoàn toàn các thôn lõm sóng theo tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đoàn thanh niên xã Yên Sơn hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã. (Ảnh: CTV)

Tỉnh cũng triển khai đồng bộ 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm và 47 cơ sở dữ liệu chuyên ngành do địa phương quản lý; hoàn thành đồng bộ 100% dữ liệu đất đai, triển khai học bạ số tại 100% trường học, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng

Không chỉ tạo chuyển biến trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, chuyển đổi số tại Phú Thọ còn lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, từng bước trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Toàn tỉnh có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp số đạt hơn 7 tỷ USD.

Ngành sản xuất điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học chiếm hơn 38% quy mô toàn ngành công nghiệp. Sản xuất máy tính xách tay tăng 87,1%, linh kiện điện tử tăng 26,41%. Những kết quả này cho thấy ứng dụng công nghệ và đổi mới quy trình sản xuất đang góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương.

Ở khu vực thương mại, dịch vụ, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh chủ động đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, sử dụng mạng xã hội để quảng bá và tiêu thụ hàng hóa. Sàn thương mại điện tử của tỉnh hiện có 470 gian hàng với khoảng 2.000 sản phẩm.

Song song với phát triển kinh tế số, tỉnh chú trọng xây dựng xã hội số, bảo đảm người dân được tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích do công nghệ mang lại. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp hơn 2,57 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó hơn 2,4 triệu tài khoản được kích hoạt và sử dụng. 100% cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận người dân bằng căn cước công dân hoặc VNeID; 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình; các trường phổ thông sử dụng học bạ điện tử, sổ điểm điện tử và hệ thống học liệu số.

Nhiều tổ chuyển đổi số ở các xã trong tỉnh Phú Thọ đến từng nhà dân hướng dẫn người dân thực hiện các ứng dụng chuyển đổi số. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình thiết thực như “Làng số”, “Gia đình số”, “Đại sứ số”, “Chợ số - Nông thôn số”. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại xã Hội Thịnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã công khai danh mục, nội dung thủ tục hành chính tại trụ sở, đồng thời tạo mã QR cho từng thủ tục để người dân thuận tiện tra cứu. Đồng chí Nguyễn Tường Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hội Thịnh cho biết, việc công khai quy trình, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện giúp người dân chủ động tìm hiểu, giảm thời gian chờ đợi, hạn chế phải đi lại nhiều lần.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm tiếp nhận và giải quyết 13.218 hồ sơ, tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 100%; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 99,53%. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến thông qua mã QR trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Anh Nguyễn Công Tuyền, người dân thôn Vân Sau, cho biết: “Trước đây, tôi còn lúng túng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Được cán bộ hướng dẫn, tôi đã biết tra cứu thông tin, kê khai và nộp hồ sơ qua điện thoại, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại”.

Cùng với chuyển đổi số, Phú Thọ tiếp tục đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Toàn tỉnh hiện có 63 tổ chức khoa học và công nghệ, 23 trường đại học, cao đẳng, 20 viện và trung tâm nghiên cứu cùng 31 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến cuối năm 2026 duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên 96%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên 60%; hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho 100% hệ thống thông tin và đưa Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) vào hoạt động hiệu quả.

Với quyết tâm đổi mới tư duy, phương thức quản trị và cách thức tổ chức thực hiện, Phú Thọ đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành nền tảng trong mọi hoạt động phát triển, tạo động lực quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.