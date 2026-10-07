Phú Thọ: Tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân

Theo Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng (tỉnh Phú Thọ), sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, địa phương tập trung nguồn lực đầu tư cải tạo trường học, nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu dạy và học, sinh hoạt cộng đồng.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã Tam Hồng đã và đang triển khai 17 dự án, trong đó 5 dự án hoàn thành, 12 dự án đang thi công; đồng thời chuẩn bị thủ tục đầu tư 12 dự án khác.

Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng Đỗ Hoàng Trường trực tiếp kiểm tra hiện trường các dự án, chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Ghi nhận tại một số công trường trên địa bàn xã Tam Hồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục.

Năm 2026, xã Tam Hồng được phân bổ 88,5 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết tháng 9/2026, địa phương đã giải ngân 83,1 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch.

Tại công trình cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, trên công trường, đơn vị thi công đang được tổ chức nhiều mũi thi công, phấn đấu bàn giao sớm hơn so với kế hoạch 3 tháng.

Trao đổi với phóng viên ngày 2/10, anh Trần Bá Linh, cán bộ kỹ thuật đơn vị thi công cho biết, công trình khởi công ngày 9/7/2026. Ngay sau khi khởi công, trung bình mỗi ngày nhà thầu huy động khoảng 20 công nhân, chia thành các tổ thi công để triển khai đồng bộ các hạng mục nhà văn hóa, nhà đa năng, nhà vệ sinh, sân vườn, cổng, tường rào, rãnh thoát nước, bồn hoa...

Hiện các tổ thợ đang tập trung xây bờ chắn đất, xây mương, sơn bả, ốp lát nhà văn hóa và nhà đa năng. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao vào cuối tháng 11/2026, vượt so với kế hoạch 3 tháng.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Công trường tăng tốc, phấn đấu về đích sớm

Tại xã Sơn Đông, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Quản lý dự án xã đang tập trung triển khai gần 20 dự án, trong đó 4 dự án đã hoàn thành, gồm các công trình giao thông, trường học và hạ tầng phụ trợ.

Tại dự án đường Đình Chu đi Triệu Đề, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc để triển khai đồng thời các hạng mục, phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch 4 tháng.

Đối với các dự án đang triển khai, Ban Quản lý dự án xã Sơn Đông thường xuyên đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp, phấn đấu hoàn thành đúng và vượt tiến độ, tạo điều kiện nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2026, xã Sơn Đông được phân bổ 59,490 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/9, địa phương đã giải ngân 48,763 tỷ đồng, đạt 81,97% kế hoạch năm.

Ghi nhận tại công trường dự án cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã Sơn Đông, đoạn từ Đình Chu đi Triệu Đề ngày 2/10, các hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Dự án có chiều dài khoảng 1,91km, gồm tuyến chính 1,65km và 2 tuyến nhánh dài khoảng 260m.

Công trình tập trung cải tạo mặt đường hiện trạng, mở rộng nền đường, thảm bê tông nhựa C12.5 dày 5cm; xây mới, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước; hoàn thiện biển báo, sơn kẻ đường và lắp đặt hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản; tăng khả năng kết nối các khu dân cư, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hệ thống thoát nước được đầu tư đồng bộ cũng góp phần hạn chế ngập úng, bảo vệ kết cấu và kéo dài tuổi thọ công trình.

Ông Tạ Văn Linh, đại diện đơn vị thi công cho biết, dự án được triển khai từ đầu tháng 6/2026, theo kế hoạch hoàn thành ngày 1/3/2027. Tuy nhiên, ngay sau khi khởi công, nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc để triển khai đồng thời các hạng mục.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành hệ thống rãnh thoát nước, điện chiếu sáng và đổ bê tông mặt đường tại các đoạn mở rộng. Khối lượng thực hiện đạt hơn 60%. Nhà thầu dự kiến đầu tháng 11/2026 sẽ triển khai thảm bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường và hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao công trình.

Phấn khởi trước diện mạo mới của tuyến đường, bà Nguyễn Thúy Anh, người dân khu đình làng Đình Chu cho biết: Việc địa phương đầu tư nâng cấp tuyến đường, nhất là lắp đặt hệ thống chiếu sáng, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Tại dự án xây dựng nhà lớp học bộ môn và các phòng đa chức năng Trường Tiểu học xã Liên Châu, nhà thầu đang triển khai phần móng công trình.

Tại xã Liên Châu, công tác triển khai các dự án cũng đang được Ban Quản lý dự án xã tập trung thực hiện. Ghi nhận ngày 6/10 tại dự án xây dựng nhà lớp học bộ môn và các phòng đa chức năng Trường Tiểu học xã Liên Châu, nhà thầu đang triển khai phần móng công trình.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Liên Châu cho biết, đơn vị luôn bám sát tiến độ từng dự án, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công.

Cùng với đó, các nhà thầu được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, góp phần đưa các công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thực tế tại các công trường dự án cho thấy, việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn và yêu cầu nhà thầu tăng tốc thi công đang tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ các dự án cấp xã.

Đây cũng là cơ sở để các địa phương đẩy nhanh khối lượng hoàn thành, nghiệm thu, thanh toán, qua đó nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.